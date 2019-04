Neue Ära beim Musikverein Markelsheim

Markelsheim.Rückblick auf ein bewegtes Jahr hielt der Musikverein und begrüßte dazu zahlreiche Mitglieder in der Weinstube Lochner. Nach einleitenden Stücken und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder bedankte sich die Vorsitzende Verena Hüttl beim Dirigenten Gerd Landkammer für seinen unermüdlichen Einsatz und die hervorragende Arbeit. Beruhigt zeigte sie sich darüber, dass der Musikverein so viele treue Mitglieder und Förderer hat.

Viel geschehen

Chronistin Corinna Burkert präsentierte das umfangreiche Jahresgeschehen mit einer Bildershow. Auch in den Berichten von Kassier Benedikt Mika und Jugendvertreterin Isabell Herrmann wurde ein positives Fazit gezogen. Dirigent Gerd Landkammer war mit der Probenarbeit und den absolvierten Auftritten zufrieden. Es wurden 44 und noch 18 Termine in kleiner Besetzung gespielt. Auch das Jugendorchester absolvierte sieben Auftritte. Wie alljährlich belohnte der Dirigent die eifrigsten Probenbesucher. Der Kreisverbandsvorsitzende Martin Dasing überreichte an Jochen Popp und Franz Schmidberger für 30-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Corinna Burkert erhielt für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft eine Ehren-Nadel. Für sein musikalisches Lebenswerk und in Anbetracht der geleisteten vorzüglichen Arbeit wurde Gerd Landkammer mit der goldenen Verdienstmedaille durch den Internationalen Musikbund CISM geehrt. Martin Dasing erwähnte an dieser Stelle, dass Landkammer das Vereinsleben maßgebend geprägt hat. Europa lebt von solchen Menschen, die mit hohem Engagement und persönlichem Einsatz für den Verein wirken. Verena Hüttl: „Die Leistung von Landkammer ist weit im Umkreis nicht zu finden.“

Ortsvorsteherin Claudia Kemmer war voll des Lobes: „Es ist bewundernswert, wie oft die Markelsheimer Musiker ehrenamtlich unterwegs sind.“ Zügig verliefen anschließend die Wahlen mit folgendem Ergebnis: Vorsitzende Verena Hüttl, Stellvertretende Vorsitzende Corinna Burkert, Kassier Benedikt Mika, Schriftführerin Karin Staudt. Kassenprüfer Wilfried Zeihsel und Norbert Büchold. Jugendvertreter Florian Metzger und Tizian Halbmann. In den Ausschuss wurden gewählt: Stefan Büchold, Isabell Herrmann, Eckard Hofmann, Jochen Popp und Simone Tatusch. Gerd Landkammer gab bekannt, dass er mit dem Promenadenkonzert im April den Dirigentenstock nach 44 Jahren niederlegt. Sein Nachfolger Stefan Deppisch stellte sich kurz vor. Auch drei aktive Musiker wurden in den Ruhestand verabschiedet. Karl Ikas und Theo Sazinger, beide Gründungsmitglieder, werden zusammen mit Traudl Landkammer mit dem anstehenden Promenadenkonzert aufhören. Verena Hüttl verabschiedete die drei mit dem Dank für eine schöne Zeit und dem Satz: „Wir werden eure Geschichten aus der Anfangszeit der Musikkapelle sehr vermissen.“ Mit der Bitte, dem Verein weiterhin verbunden zu bleiben. Auch Wilfried Michler, langjähriges passives Ausschussmitglied, Ausflugsorganisator und Kassenprüfer hat sich entschieden, aufzuhören. Er wurde für die langjährige Verbundenheit und Arbeit im Verein gelobt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019