Neue Ampel in Edelfingen

Edelfingen/Herbsthausen.Die neuen Ampelanlagen auf der B 290 in Edelfingen und in Herbsthausen gehen nach Auskunft des Straßenbauamtes Ende nächster Woche in Betrieb, „sofern die geplanten Markierungsarbeiten wetterbedingt bis dahin erledigt werden konnten“, so Pressesprecher Frank Mittnacht vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreises.

Zur Lichtsignalanlage am Ortseingang von Edelfingen, die das wachsende Neubaugebiet an die B 290 anbindet, teilt das Regierungspräsidium auf Anfrage noch mit, dass diese durch das Straßenbauamt errichtet und betrieben werde. Die Ampel sei auf Anforderung der Verkehrsbehörde der Stadt Bad Mergentheim installiert worden.