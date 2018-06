Neue Anlage bringt weicheres Wasser

Anzeige

SWR-Journalist moderiert

In einer von SWR-Journalist Harald Holz moderierten Gesprächsrunde nahmen der NOW-Verbandsvorsitzende Stefan Neumann, NOW-Geschäftsführer Damm, MdL Wolfgang Reinhart, Oberbürgermeister Udo Glatthaar sowie der Igersheimer Bürgermeister Frank Menikheim zu verschiedenen Fragen Stellung. Neumann sagte, dass gemeinsame Projekte für alle wirtschaftlich günstiger seien, da nicht jede Kommune ihr eigenes Wasserwerk errichten müsse. Zudem werde die Versorgungssicherheit durch Vernetzung und Überschusswassernutzung verbessert und die Wasserpreissteigerungen niedriger gehalten.

Geschäftsführer Damm machte deutlich, dass der Kostenrahmen eingehalten wurde. Beim Dauerthema Nitratbelastung sah Damm für die NOW wenige Probleme. Desgleichen sei man bezüglich Mikroplastik und Medikamentenrückständen durch die im Wasserwerk Wart eingebaute Ultrafiltration sowie den nachgeschalteten Aktivkohlefilter gut gerüstet.

Reinhart machte im Blick auf die vom Land gewährte Förderung in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro deutlich, dass er sich schon immer dafür stark gemacht habe, dass die Wasserversorgung als Daseinsvorsorge in kommunaler Hand bleibe und nicht gänzlich privatisiert werde. Nur so sei sichergestellt, dass höchste Qualität gewährleistet werde und notwendige Investitionen auch in ländlichen Räumen wie dem Main-Tauber-Kreis, wenn erforderlich, realisiert werden. Als Antwort auf die Frage, vor welchen Herausforderungen die Wasserversorgung in Baden-Württemberg stehe, sprach Reinhart unter anderem die Nitratbelastung und die Einhaltung von entsprechenden Grenzwerte an. Nach seiner Auffassung würde die 2017 neu erlassene Düngeverordnung, die die Landwirte zwingt, weniger Gülle auszubringen, ausreichen.

Quellen als Aushängeschild

Bad Mergentheims Oberbürgermeister Glatthaar verwies als Antwort auf die Frage, welchen Stellenwert das Thema (Trink-)Wasser für die Stadt habe auf die Heilquellen als Aushängeschild. So könne man zum Beispiel in der runderneuerten Solymar-Therme sowohl die Heilquellen als auch das weichere Wasser aus dem neuen Wasserwerk genießen.

Für Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim war der entscheidende Faktor für die Teilnahme seiner Gemeinde an dem Wasserwerkprojekt die Einbeziehung der eigenen Quellen. Darüberhinaus sei, so Menikheim, die Förderung im Verbund mit der NOW finanziell attraktiv und damit sinnvoll gewesen. Zudem konnte die Versorgungssicherheit erhöht werden.

Dr. Norbert Schön, technischer Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken machte auf die Frage, warum das Stadtwerk an dem Projekt teilnehme, deutlich, dass primär der Ruf aus der Bevölkerung nach weichem Wasser ausschlaggebend gewesen sei. Für viele Bewohner sei es nicht nachvollziehbar gewesen, dass sie bei höheren Wasserhärtegraden den gleichen Preis bezahlen sollten wie Bezieher von weicherem Wasser. Mit dem Wasserwerk Wart könnten nun die Qualtitätsunterschiede beseitigt werden.

Um allen Bürgern das neue Wasserwerk näherzubringen, gab es im Anschluss an die Inbetriebnahme einem Tag der offenen Tür. Viele nutzten die Möglichkeit, sich von Fachleuten die Technik des Wasserwerks erklären zu lassen. Daneben konnten sich Besucher an Ständen informieren. Für die kleinen Gäste hatten die Veranstalter Spielmöglichkeiten geschaffen. Bei den Besuchern war die Resonanz äußerst positiv.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018