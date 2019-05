Neue Dreifeld-Sporthalle festlich eröffnet

Stolze viereinhalb Jahre fehlte dem Deutschorden-Gymnasium und den Vereinen „ihre“ Sporthalle. Nun ist der Ersatz feierlich eröffnet und kann ab diesem Montag voll genutzt werden.

Bad Mergentheim. Groß, modern, funktional – so lässt sich die neue Dreifeld-Sporthalle am Deutschorden-Gymnasium (DOG) beschreiben. 3,7 Millionen Euro wurden in das Projekt gesteckt.

Stadtbaudirektor

...