Neue Ideen zur Linderung der Wohnungsnot

Eine besondere Herausforderung war ein Großprojekt in Köln-Kalk, wo ein früheres Industriegelände wieder mit Leben gefüllt werden soll. Dazu plant man, in ehemalige riesige Werkshallen eine Schule mit Turnhalle einzubauen sowie Platz für Gewerbe und Wohnen und auch parkähnliche Flächen zu schaffen. Wichtig ist der Architektin, dass die Räume eine Beziehung untereinander schaffen und die Realisierung nicht nur durch öffentliche und private Investoren geschieht, sondern eine noch zu gründende Genossenschaft sich der Verwirklichung annimmt.

Kleinteilige Realisierung

Etwas kleinteiliger war die Realisierung eines Hauses in Köln-Hürth. Ein junges Ehepaar hatte ein älteres Haus gekauft und wollte es mit geringem finanziellen Aufwand modernisieren und erweitern. Mit dem Rückbau eines alten Anbaus, der Anhebung des Dachgeschosses und der Verwendung preisgünstiger Baumaterialien konnte der Bauherrenwunsch erfüllt werden. Das gelang so gut, dass das Projekt mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet wurde.

Preisgünstiges Bauen war auch das Thema bei einem Projekt in Berlin, für das sich das Architekturbüro von Bernhardt beworben hat. In einem ehemaligen Parkhaus sollten Sozialwohnungen entstehen. Der vorgesehene finanzielle Rahmen konnte nur mit Eigenleistungen der künftigen Bewohner einigermaßen eingehalten werden. Entstanden sind 30 helle Wohneinheiten mit jeweils eigenen lichtdurchfluteten Innenhöfen, einer großen Eingangshalle und einer innen liegenden Erschließungsstraße.

In Hamburg wurde ein Projekt geplant, das kostengünstige Wohnungen in Selbstbauweise in Aussicht stellte. Dazu wurde nicht nur ein Grundriss mit großer Nutzungsfreiheit entworfen, sondern auch ein Raumsystem entwickelt, das große zusammenhängende Räume aber auch kleinere Appartements zulässt. Es wurde ein 220 Seiten starkes Handbuch entwickelt, das die einzelnen Baugewerke einschließlich der notwendigen Maschinen und Werkzeuge erklärt. Das Projekt fand viele Interessenten, die durch ihre Eigenleistungen eine ganz besondere Identifikation zu ihren Wohnungen und der Hausgemeinschaft entwickelt haben.

Wie in der Nachktiegszeit

Mit diesem Selbstbausystem könnte nach Meinung von Bernhardt auch ein Teil der derzeitigen Wohnungsnot gelindert werden, indem ganze Selbstbaustädte mit typisierten Gebäuden entstünden. Ähnlich sei dies in der Nachkriegszeit geschehen, in der für zwölf Millionen Flüchtlinge Wohnraum geschaffen werden musste. Am Ende konnten noch Fragen gestellt werden. WM

