Neue Infos zu Windkraftanlagen

Althausen/Dainbach.In Althausen und Dainbach finden Anfang kommender Woche Einwohnerversammlungen zum Thema Windkraft statt. Der Teilflächennutzungsplan „Konzentrationszonen für Windkraftanlagen“ für das Gebiet der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim mit den beteiligten Gemeinden Assamstadt und Igersheim befindet sich in der Aufstellung. Windkraftanlagen sind im Außenbereich privilegiert zulässig. Nur durch die Ausweisung geeigneter Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan kann eine Steuerung erfolgen und außerhalb dieser Flächen Windkraftanlagen ausgeschlossen werden. Die im Flächennutzungsplan festgelegten Konzentrationszonen müssen anhand von einheitlichen Kriterien ermittelt werden und der Windkraft substanziell Raum geben.

Zwischenzeitlich liegen die artenschutzrechtlichen Untersuchungsergebnisse für mögliche Konzentrationszonen südlich von Apfelbach und südlich sowie westlich von Althausen vor. Im Rahmen von Einwohnerversammlungen in Althausen und Dainbach soll über den Verfahrensstand des Flächennutzungsplans, die artenschutzrechtlichen Untersuchungsergebnisse und die weiteren Verfahrensschritte informiert werden. Im Anschluss können Fragen zu diesen Themenfeldern erörtert werden.

Die Einwohnerversammlung findet in Althausen am Montag, 26. Februar, ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. In Dainbach findet die Veranstaltung am Dienstag, 27. Februar, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Die Teilnahme ist nicht auf die Einwohner des jeweiligen Stadtteils beschränkt, aber auf Bürger der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim. stv