Neue Kindergruppe legte gleich los

Anzeige

Die Markelsheimer Feuerwehr hat jetzt eine Kindergruppe. Als siebte im Main-Tauber-Kreis und zweite in der Großen Kreisstadt ist sie am Samstag gegründet worden.

Markelsheim. Ein gutes Dutzend Jungs hatte sich in Begleitung ihrer Eltern dazu am Feuerwehrhaus eingefunden und sorgte für eine quirlige Szenerie an diesem sonnigen Nachmittag.

Hier wurden sie von der Jugendfeuerwehr der Abteilung Markelsheim unter Leitung von Sebastian Sieber und einigen aktiven Mitgliedern mit kleinen Spielstationen empfangen. Attraktiv waren dabei vor allem die Spritzen, mit denen ein Löschangriff auf ein Miniaturhaus geübt werden konnte.