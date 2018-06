Neue Kooperation Schule-Wirtschaft besiegelt

Anzeige

Viele Möglichkeiten

Heiko Knebel, Schulleiter der Kopernikus-Realschule Bad Mergentheim, zeigte sich von den weitreichenden Möglichkeiten der Talent-Company begeistert.

„Für mich birgt deren Einrichtung die Chance von Synergieeffekten in mehrfacher Hinsicht. Zum einen kommen vier Schulen zusammen, um ihre individuellen Bildungskonzepte zu einem neuen Ganzen zu verbinden und zu ergänzen.

Zum zweiten wird die Kooperation mit Firmen weiter gestärkt und bietet für die Schüler neben der Wissensvermittlung ein wichtiges Angebot für die Planung ihrer Zukunft. Durch die Einrichtung eines Projektraumes werden diese Punkte nachhaltig verankert und auch nach außen hin sichtbar.

Verantwortung

Natürlich bedeutet dies für die Schule auch Verantwortung, die jetzt mit Partnern geteilt übernommen wird“, erklärte Knebel stellvertretend für die weiteren Schulleitungen Nicole Floeder (Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule), Karin Endres (sonderpädagogische Lorenz-Fries-Schule) und Christian Schlegel (Deutschorden-Gymnasium).

Mit dem Raum sei eine langfristige Nachhaltigkeit gewährleistet, indem Jugendliche eine Anlaufstelle zur Berufsorientierung hätten.

Nachhaltig

Nachhaltig, effizient, Ressourcen schonend und Synergien bündelnd bezeichnete Karin Endres die Talent-Company und deren zukünftigen Raum als „Leuchtturm mit Strahlkraft“ für die ganze Region. Zudem hob die Leiterin der Eduard-Mörike-Schule und des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft im Main-Tauber-Kreis den Premierencharakter hervor, dass vier Schulen bei einer Strahlemann-Talent-Company in einer Kooperation zusammenarbeiteten.

Förderer gewonnen

Als Kooperationspartner und Förderer der Talent-Company aus der Wirtschaft konnte erstmals die Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn gewonnen werden.

Stiftungs-Geschäftsführerin Silke Lohmiller betonte die Wichtigkeit einer frühzeitigen Berufsorientierung, die durch eine Talent-Company nachhaltig gefördert werde.

„Enorme Bedeutung“

„Eine optimale Berufsorientierung gewinnt in Zeiten von Fachkräftemangel sowie der hohen Quote von Ausbildungs- und Studienabbrüchen enorm an Bedeutung. Mit der Einrichtung der Talent-Company an der Kopernikus-Realschule möchten wir die beispielhafte Arbeit aller beteiligten Schulen unterstützen und zusammenbringen.

Durch die Förderung der Talent-Company wollen wir außerdem den Stellenwert der Berufswahl und -orientierung hervorheben sowie dazu beitragen, alle Beteiligten in diesem Prozess – Schüler, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Ausbildungs- und Studienbotschafter sowie Ausbildungsbeauftragte der regionalen Unternehmen – zu unterstützen.

Ziel ist, dass Jugendliche den richtigen Beruf finden“, unterstrich Lohmiller in ihrer feierlichen Stellungnahme.

„Die Stadt Bad Mergentheim freut sich, wenn begleitende Maßnahme zur Berufsorientierung für Schüler angeboten werden, die ihnen Möglichkeiten bieten, ihre Talente auszuprobieren und zu erkennen“, berichtete Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

Hilfe nötig

„Junge Menschen von heute haben zwar alle Chancen, benötigen jedoch Hilfe, Unterstützung und Förderung, sich in der äußert großen Vielfalt der Angebote zurecht zu finden“, wies der Bad Mergentheimer Oberbürgermeister hin. Dazu könne die Strahlemann-Talent-Company ebenso einen erheblichen Beitrag leisten wie zur Entwicklung von Fachkräftenachwuchs für die lokale und regionale Wirtschaft.

Franz-Josef Fischer, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzen der Strahlemann-Stiftung, zeigte sich ebenfalls sehr erfreut darüber, dass die Talent-Company nun auch Kinder und Jugendliche in und um Bad Mergentheim unterstützen könne.

„Jungen Menschen Wertschätzung zu geben, gerade in diesem wichtigen Lebensabschnitt beim Übergang von der Schule in den Beruf, ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Dafür steht die Talent- Company.“

Seit Initiierung der ersten Talent- Company im Jahr 2009 gebe es inzwischen deutschlandweit rund 30 dieser Einrichtungen, davon an sechs Schulen in Baden-Württemberg. „Jährlich kommen etwa zehn bis 15 Talent-Companys hinzu“, teilte Fischer mit.

Im Spätherbst

Die Eröffnung der Strahlemann Talent-Company und deren Raum in der Bad Mergentheimer KRS seien für den Spätherbst vorgesehen, berichteten Fischer und Rektor Knebel vor Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit den weiteren Schul- und Projektpartnern.

Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Unterzeichnung durch das Gitarren- und Gesangsduo Felix Beitel und Julius Weber, diesjährige Abschlussabsolventen an der Kopernikus-Realschule.

