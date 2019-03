Neue Kurse der VHS starten

Bad Mergentheim.An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Hier ein Überblick.

EDV-Bereich

Im EDV-Bereich bieten die Angebote die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Geräten vertraut zu machen. So startet am Donnerstag, 4. April, ein Kurs mit dem Titel „Apple iPad oder iPhone - Einstiegskurs für Anwender“ (zwei Termine). Bereits am Montag, 1. April, heißt es „Mit dem eigenen Laptop vertraut werden“ (zwei Termine).

Buchführung und Rhetorik

Insgesamt 15 Abend-Termine umfasst der Grundkurs Buchführung, der am Freitag, 5. April, startet. Im Bereich Sprachen werden „Französich Matinée B2“ (zehn Termine ab Mittwoch, 27. März) sowie „Deutsch B2 - Modul 2“ (33 Termine ab Donnerstag, 28. März), angeboten. Zum Thema Sprache passt auch der „Rhetorikbaustein: Sprechen und Stimme zwei“, der als Fortsetzungskurs und Einzeltermin am Samstag, 30. März, stattfindet.

Der „Kindlichen Sprachförderung“, widmet sich ein Vortrag, den die Volkshochschule am Montag, 1. April, veranstaltet. Direkt an den Nachwuchs, richtet sich der Kurs „Kinder lernen zaubern“, zu dem sich die acht- bis 13-jährigen Teilnehmer am Samstag, 6. April, treffen (Einzeltermin).

Babys, Kleinkinder und mehr

Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten sowie Haltetechniken bei Kindern im Alter von sechs bis zehn Monaten, bilden den Schwerpunkt im Eltern-Kurs „Unser Baby im Wasser“. Die acht Termine finden freitags nachmittags statt, Auftakt ist am 29. März. Für Kinder von 18 bis 24 Monaten und ihre Eltern, wird ab Samstag, 13. April, das Programm „Kleinkinderschwimmen-Termine).

„Zumba“

Auch die Erwachsenen können sich fit halten und Spaß an der Bewegung erleben. Zum Beispiel mit dem Tanzprogramm „Zumba“, zu dem sich die Teilnehmer ab Mittwoch, 27. März, insgesamt acht Mal treffen. Ein „Salsa Weekend“, findet am Samstag, 30. März und Sonntag, 31. März, statt. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Kinder ab zehn Jahren können bei einem einmalig stattfindenden Seminar am Samstag, 13. April, das angesagte Rhythmusinstrument „Cajón“, entdecken. Direkt im Anschluss findet der Aufbaukurs „Cajón spannende Trommelsongs“ statt, ebenfalls als Einzeltermin. An alle Altersklassen richtet sich der Kurs „Gitarre spielen leicht gemacht“, der auf Anfänger zugeschnitten ist. Die zehn Termine finden donnerstags abends statt, los geht es am 4. April.

Seelisches Befinden

„Mein Fühlen ist hausgemacht“, lautet der Titel eines am Freitag, 29. März, und am Samstag, 30. März, stattfindenden Seminars. Der Leitgedanke dabei: Die Art und Weise, wie man im Alltag miteinander kommuniziert, bestimmt wesentlich das seelische Befinden.

Informationen und Anmeldung für alle Kurse bei der Volkshochschule unter Telefon 07931 / 57-4300, per E-Mail unter vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019