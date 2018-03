Neue Kurse mit interessanten Angeboten starten in den nächsten Tagen

Anzeige

Diese Kunststoffringe begeistern durch einfache Handhabung und Vielseitigkeit. Die sechs Abendtermine finden immer am Donnerstag statt. Mehr Lebensfreude verspricht auch ein „Qigong“-Kurs, der allen Interessierten ab Montag, 9. April, die Lehre aus der traditionellen chinesischen Medizin näher bringt. Die sechs Termine finden montags vormittags statt.

Ebenfalls immer am Montag, allerdings abends, trifft sich ab 9. April insgesamt fünfmal der Grundkurs „Beckenbodengymnastik“. Und als Einzeltermin wird am Samstag, 24. März, ein Vormittag im Zeichen der „Basischen Küche“, angeboten.

Literarisch Interessierte kommen bei der Einzelveranstaltung „Leibniz-Briefwechsel als Spiegel einer Epochen?“ am Donnerstag, 22. März, auf ihre Kosten. Der Vortrag gibt biografische und historische Hinweise zum Briefwechsel zwischen dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz und der Kurfürstin Sophie von Hannover.

Groß ist im März und April wieder die Auswahl an Sprachkursen bei der Volkshochschule. Auch wenn diese zum Teil schon gestartet sind, ist eine Teilnahme auch nach dem ersten Termin noch möglich. Angeboten werden: Business English B1.1 (ab 10. März, 15 Termine, samstags); Business English B2.1 (ab dem gestrigen Donnerstag, 15 Termine, donnerstags); Deutsch B2 - Modul 3 (ab 19. März, 20 Termine, montags); Arabisch A1.2 (ab 19. März, 15 Termine, montags); Französisch Matinée B2 (ab 14. März, 12 Termine, mittwochs vormittags). Auch Schwedisch, Italienisch und weitere Deutschkurse, können angefragt werden.

Zudem gibt es eine Prüfungsvorbereitung im Fach Englisch für den Realschulabschluss, die von Montag, 26., bis Mittwoch, 28. März, an drei Vormittagsterminen stattfindet. Und auch Buchführung kann man in der Volkshochschule lernen: Zum entsprechenden Grundkurs treffen sich die Teilnehmer erstmals am 12. März und anschließend zu 14 weiteren Terminen, immer am Montagabend.

Schließlich hat die „Junge vhs“ noch einen Zauberkurs für Kinder vorbereitet, der sich an acht- bis 13-jährige Jungen und Mädchen, richtet. Er findet als Tages-Workshop am Samstag, 7. April, von 11 bis 15 Uhr statt.

