Neue Kurse zum Jahresauftakt

BAD MERGENTHEIM.Das neue Programmheft der Bad Mergentheimer Volkshochschule für Frühjahr und Sommer 2019 ist da.

Die Überblicks-Broschüre lag am Dienstag den „Fränkischen Nachrichten“ bei und ist ab sofort auch an allen öffentlichen Stellen kostenlos erhältlich. Gleichzeitig ist der Dienstag kommender Woche auch der Tag, ab dem man sich für die im Heft vorgestellten neuen Kurse anmelden kann.

Doch schon im laufenden Semester starten in den nächsten Tagen und Wochen eine Reihe interessanter Kurse, zu denen die vhs einen kurzen Überblick gibt. Im technischen Bereich gehören dazu „Tabellenkalkulation mit MS Excel“ (ab Donnerstag, 17. Januar, 3 Termine), „Präsentation mit MS PowerPoint“ (ab Dienstag, 22. Januar, 2 Termine), „Die Welt der Apps für Smartphones und Tablets“ (Einzeltermin am Samstag, 9. Februar, Vormittag) sowie „Android, Apple, Windows - mein Smartphone“ (Einzeltermin am Samstag, 9. Februar, Nachmittag).

Wer etwas für die Gesundheit tun möchte, kann sich für „Wassergymnastik“ (ab Donnerstag, 31. Januar, 12 Termine) oder zum „Autogenen Training“ (ab Mittwoch, 13. Februar, 8 Termine) anmelden. Eine Stärkung des Selbstbewusstseins verspricht der Kurs „Entdecke dich selbst“ (Einzeltermin am Samstag, 16. Februar).

Zur Auswahl an kulturellen Angeboten gehören „Improvisationstheater“ (ab Freitag, 15. Februar, 3 Termine über das Wochenende), „Ukulele für Fortgeschrittene“ (Einzeltermin am Sonntag, 27. Januar), „Lesen alter Handschriften“ (ab Montag, 21. Januar, 6 Termine) und eine Kunstfahrt zum Römerkastell Saalburg nach Bad Homburg vor der Höhe, die am Mittwoch, 6. Februar, ganztägig stattfindet.

Abgerundet wird die Weiterbildungs-Vielfalt mit den beiden Sprachkursen „English in the morning B1“ und „English in the evening B2“. Beide starten am Dienstag, 12. Februar, und umfassen jeweils 9 Termine.

Informationen und Anmeldung für alle VHS-Kurse: Telefon 07931/ 57-4300, per E-Mail unter vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de. Eine Anmeldung für die vorgestellten Kurse ist sofort möglich. stv

