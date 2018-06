Neue Kurse zur Früherziehung

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Neue Kurse für musikalische Früherziehung beginnen ab September in der Bad Mergentheimer Jugendmusikschule. Sie ermöglichen einen kindgemäßen Einstieg in die Musik und wendet sich an Kinder ab 4 Jahren. Vorschulkinder können als Quereinsteiger ebenfalls aufgenommen werden. Am Samstag, 30. Juni, bietet die Jugendmusikschule um 10 Uhr und um 11 Uhr jeweils eine kostenlose Schnupperstunde an. Anmeldungen für die Schnupperstunde sind im Sekretariat der städtischen Jugendmusikschule unter Telefon 07931/574400 oder per E-Mail an „jms@bad-mergentheim.de“ möglich. Für Kinder der ersten Klasse bietet die Musikschule neben Instrumentalunterricht eine Rhythmusklasse an. stv