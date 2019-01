Neue Markierungen sind zu beachten

BAD MERGENTHEIM.Immer wieder kommt es laut Stadtverwaltung zu unbewusstem Falschparken in sanierten Straßenzügen in Bad Mergentheim.

Ursache dafür seien die aus ästhetischen Gründen nun dezenteren Markierungen. In der Funkengasse, vor allem aber in der ebenfalls neu gestalteten Ochsengasse würden häufig Autos in jenen Bereichen der Seitenstreifen abgestellt, die nicht als Parkplätze ausgewiesen seien. Dabei würden dann in vielen Fällen Anwohner, Fußgänger oder Gewerbetreibende behindert.

Mit der Neugestaltung der Straßen und Gehwege – unter anderem mit Muschelkalk-Optik – wurde im Sinne eines ansprechenden Erscheinungsbildes bewusst darauf verzichtet, die Parkplätze mit dreiseitigen Komplett-Umrandungen und dicken Linien einzuzeichnen. Stattdessen werden die entsprechenden Flächen über Aluminiumknöpfe optisch eingegrenzt. Überall dort, wo eine solche Eingrenzung mit Aluminiumknöpfen fehlt, darf nicht geparkt werden. Das Ordnungsamt verhängt deshalb konsequent Verwarnungsgelder – auch wenn ein Parkticket gelöst wurde.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Zahl der Parkplätze mit den neuen Markierungen zunehmen wird. Denn auch die sich derzeit im Bau befindliche Holzapfelgasse werde eine vergleichbare Gestaltung bekommen. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019