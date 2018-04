Neue Medien kritisch hinterfragt

Anzeige

Springorum zitierte in diesem Zusammenhang Hans-Magnus Enzensberger, Ikone der 68er: „Wer ein Smartphone besitzt, werfe es weg. Es hat ein Leben vor diesem Gerät gegeben und die menschliche Spezies wird auch weiter existieren, wenn es wieder verschwunden ist.“ Soweit wollten die Anwesenden dann doch nicht gehen, aber der vorsichtige und kritische Umgang mit neuen Technologien gelte immer. Welche Danaer-Geschenke die neuen Medien bedeuten können sehe man deutlich am aktuellen facebook-Skandal. Der Begriff „Bildungsbürgertum“, der immer wieder fiel, dürfe nicht so verstanden werden als gäbe es eine bildungspolitische Mehrklassengesellschaft. Die Begriffe „Bildungsideale“ bzw. „kulturelles Bewusstsein“ standen alsbald im Mittelpunkt der Diskussion. Das Beherrschen moderner Sprachen, Weltläufigkeit sowie der Umgang mit der eigenen und anderen Kulturen gehören heute genauso zum Bildungsinhalt wie Kenntnisse der deutschen und europäischen Geschichte. Die „Neugier“, sich in diesen Bereichen umzusehen, gehöre ebenso zur Bildung.

Aufgabe des Staates sei es, dem Bürger, unabhängig von Herkunft und Begabung, ein Maximum an Allgemeinbildung und Berufsbildung zu bieten und darüber hinaus ein Klima zu bereiten, in dem „Kultur“ in all seiner Vielfalt gedeihen könne.

Für ein industriell geprägtes Land wie Deutschland sei Bildung existenznotwendig.

Fränkische Nachrichten, Montag, 16.04.2018