Neue Schulsanitäter ausgebildet

Bad Mergentheim.Erneut konnten durch die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Bad Mergentheim des Deutschen Roten Kreuzes Schüler in zwölf Unterrichtseinheiten zu Schulsanitätern qualifiziert werden. Seit Gründung des Schulsanitätsdienstes am Deutschorden-Gymnasium wird die Qualifizierung zum Ersthelfer durch das Rote Kreuz im Rahmen eines Erste-Hilfe-Kurses durchgeführt. Während in der Aufbauphase noch rasch neue Helfer benötigt wurden, ist mittlerweile die Hilfe von Schüler zu Schüler so fest etabliert in den Schulalltag, dass die nachrückenden neuen Sanitäter einen neuen Ausbildungsweg beschreiten können. Daher haben sie im ersten Halbjahr zunächst an den internen Fortbildungen teilgenommen, die durch Petra Feser und Marc-Oliver Mögle durchgeführt werden, um sich jetzt durch den Erste-Hilfe-Kurs auch offiziell qualifizieren zu können. Im Anschluss werden sie jetzt zunächst als Praktikanten die bereits im Dienst stehenden Helfer begleiten. mom

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019