Neue Spiele für Schulhof

Markelsheim.Der Förderverein der Grundschule am Engelsberg unterstützt durch sein gemeinnütziges und ehrenamtliches Engagement regelmäßig Projekte und Anschaffungen der Grundschule Markelsheim, die auf andere Weise nicht oder nur schwer finanziert werden könnten. So wurde beispielsweise am Weinfest von den Vereinsmitgliedern kurzer Hand ein Eisverkauf organisiert, dessen Einnahmen (knapp 400 Euro) nun direkt in die Erweiterung der vorhandenen Spielmöglichkeiten auf dem Schulhof und zur Anschaffung diverser Spielgeräte investiert werden konnten. Unter anderem wurden Bewegungswippen sowie Kegel- und Pingpongspiele angeschafft, um den Bewegungsdrang der Kinder zu unterstützen und die Attraktivität der Pausen noch weiter zu steigern. Wer sich für die Arbeit des Fördervereins der Grundschule am Engelsberg interessiert, kann sich unter „www.GS-Markelsheim.de“ informieren. pm