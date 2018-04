Neue Technik für Taubertalbahn begrüßt

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Dem verkehrspolitischen Sprecher der grünen Landtagsfraktion, MdL Hermino Katzenstein, liegt viel daran, den Schienenverkehr in seinem Betreuungswahlkreis Main-Tauber zu verbessern. Deshalb habe er sich gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden der Grünen Dietrich Grebbin, Kreisrat Rainer Moritz und Stadtrat Thomas Tuschhoff mit dem Geschäftsleiter der Westfrankenbahn zu einem Fachgespräch getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Der Verkehrsingenieur Denis Kollai leitet seit drei Jahren die Geschicke der Westfrankenbahn, die sowohl für den Zugverkehr, als auch für die Infrastruktur verantwortlich ist. Das Schienennetz und die Stationen auf der Tauber-, Maintal- und Madonnenlandbahn hat sein Unternehmen von der Deutschen Bahn gepachtet. In einem Ausschreibungsverfahren des Landes hat es den Zuschlag für dieses Verkehrsnetz erhalten. „Der harte Wettbewerb hat uns finanziell aber auch an unsere Grenzen gebracht“, bekannte Kollai. Er steht vor hohen Aufwendungen, um die veraltete Infrastruktur zu modernisieren. „Zwischen Lauda und Crailsheim brauchen wir derzeit noch 38 Fahrdienstleiter“, beschrieb er die Lage. Um den Personalaufwand zu reduzieren werde ab 2019 beginnend in Schrozberg die elektronische Stellwerkstechnik für die gesamte Strecke eingerichtet. Das Stellwerkspersonal überwacht zukünftig aus Niederstetten den gesamten Streckenabschnitt.

Eher wenig Hoffnung machte er darauf, dass die vielfach beklagten langen Wartezeiten an den Bahnübergängen in Bad Mergentheim kürzer werden. Im Unterschied zu Schrankenanlagen auf freier Strecke befinde man sich hier im Bahnhofsbereich, was zu erhöhten Sicherheitsanforderungen führe. Ein menschlicher Schrankenwärter könne mit seiner Erfahrung sogar flexibler schließen als ein Automat, insbesondere wenn statt einer Halbschranke eine Vollschranke mit gefahrraumüberwachender Radaranlage gebaut wird.