Neue Therapien für Schmerzpatienten

Anzeige

Bad mergentheim.Eine Selbsthilfegruppe für Schmerzpatienten soll am Montag, 19. März, um 19 Uhr in der Schmerzklinik in Löffelstelzen gegründet werden. Entstanden ist diese Idee durch eine „Schmerzwerkstatt“, ein Zusammentreffen verschiedenster Schmerzpatienten mit Dr. Sabine Bau, Caritas Krankenhaus, Dr. Martin Krumbeck, Schmerzpraxis in der Schmerzklinik Löffelstelzen und Dr. Johanne Raqué, Schmerzklinik Löffelstelzen. Die Gruppe traf sich vier Monate lang jeden dritten Montag im Monat und stellte fest, dass der Erfahrungsaustausch gut tut und dem Einzelnen auch neue Erkenntnisse bringt.

Angespornt dadurch soll nun diesen neue Selbsthilfegruppe gegründet werden. Hier sollen mit Hilfe von Gesprächen die eigenen Schmerzen besser verstanden werden und im Erfahrungsaustausch verschiedene Therapie gelernt werden. Dr. Krumbeck wird die Gruppe mit Vorträgen.

Das erste Treffen ist nun am Montag in der Schmerzklinik Löffelstelzen. Weitere Informationen unter Telefon 0176 / 78152923. pm