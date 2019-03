Neue und eindrucksvolle Akzente gesetzt

Bad Mergentheim.Neue und eindrucksvolle Akzente setzte die erste Veranstaltung der diesjährigen Museumskonzertsaison mit einer Veranstaltung bei der zum ersten Mal Werke eines zeitgenössischen Komponisten das Programm dominierten. Zwei Liederzyklen von Robert Schumann und Felix Mendelssohn-Bartholdy Bearbeitungen in einer Bearbeitung von Aribert Reimann, interpretiert vom Eliot Streichquartett und der armenischen Sopranistin Anush Hovhanissyan bildeten den Schwerpunkt dieses außergewöhnlichen Abends im wieder sehr gut besuchten Roten Saal des Deutschordensschlosses. Ergänzt wurde das Ganze durch das frühe Streichquartett F-Dur op.18/I von Ludwig van Beethoven, dem zweiten in der Reihe von sechs Werken für den Fürsten Lobkowicz.

Der gebürtige Berliner Aribert Reimann zählt seit über fünf Jahrzehnten zu den führenden, vielfach ausgezeichneten und geehrten Komponisten der Neuen Musik – nicht nur in Deutschland. Sein Schaffen umfasst praktisch alle Gattungen von der Oper über Orchester- und Kammermusik bis hin zum Kunstlied, das er mit neuen Besetzungen und Ausdrucksformen bereichert hat. Kennzeichnend für ihn ist, dass er der sogenannte Avantgarde und dem Fortschrittsgedanken der Neuen Musik durchaus kritisch gegenübersteht und selbst immer die Auseinandersetzung mit der musikalischen Tradition, unter anderem auch der romantischen Epoche gesucht hat. Dafür stehen auch seine Lied-Transkriptionen für Gesang und Streichquartett, wie sie hier am Beispiel von Robert Schumanns „sechs Gesängen“ op.107 und acht Liedern von Felix Mendelssohn-Bartholdy nach Gedichten von Heinrich Heine geboten wurden – sicher ein für viele Zuhörer im Roten Saal neuartiges, vielleicht auch anfangs ein wenig befremdendes Hörerlebnis.

Denn die Verbindung von Singstimme und Streichquartett vermittelt einen wesentlich anderen Eindruck als die konventionelle Paarung mit dem Klavier als Begleitinstrument: Dieses hat primär dienende Funktion, es stellt die vokale Interpretation ins Zentrum, setzt zwischendurch manchmal auch eigene Akzente – dann wenn der Sänger schweigt. Die vier Streicherstimmen dagegen, auch wenn sie sich noch so bewusst zurückhalten, neigen dazu, sich selbstständig zu machen, entwickeln ein natürliches Eigenleben, das in spannungsvollem Kontrast zur Gesangsstimme steht, ihre Botschaften erweitert oder modifiziert, sie aber unter Umständen auch einschränkt.

Prachtvoller Sopran

Diese Gefahr war bei dem voluminösen, reichen und prachtvollen Sopran von Anush Hovhanissyan freilich nicht gegeben. Sein dunkelgoldener Glanz wahrte immer die führende Rolle im Ensemble und gab die Gewähr, dass in Schumanns und Mendelssohns Liedern ungeachtet aller Eingriffe und Nachbearbeitungen Aribert Reimanns immer Sprache und Tonfall der Romantik erkennbar waren. Doch kommt in seiner Version ein neues Element hinzu: Etwas Spukhaftes und Unwirkliches, wie Klänge und Botschaften aus anderen Sphären, die in den Originalvertonungen von Heine, Mörike unter anderem mit ihren Themen von Trauer und Abschied, Liebe, Leid und Tod latent wohl schon immer vorhanden waren, nun aber unmittelbar vernehmlich werden. Noch einen Schritt weiter geht Reimann, wenn er in den acht Mendelssohn-Liedern selbst komponierte Intermezzi in der klanglich verstörenden Tonsprache seines 20. Jahrhunderts einfügt(nach Worten des Komponisten „Nachgedanken und vorauseilende“) und sie dadurch in ein zusätzliches Licht, freilich ein eher fahles und morbides, rückt. Wie schon im Titel seiner Mendelssohn-Berarbeitungen(einem Zitat aus Heinrich Heines Gedicht „Neuer Frühling“) angedeutet, wird auch hier der Tod als wiederkehrendes Leitmotiv der deutschen Romantik in klanglich zugespitzter Form nacherlebbar.

Dass die Musiker des jungen, 2014 gegründeten, seither schon vielfach preisgekrönten Eliot-Quartetts, wenn es darauf ankommt, auch mal richtig in die Vollen gehen können, bewiesen sie vor der Pause in ihrer umwerfenden Interpretation von Beethovens Streichquartett op.18/1.

Das sprühte nur so von geballter Kraft und Temperament, jugendlicher Frische und zupackender Impulsivität, etwa im rhythmisch elektrisierenden, durch und durch spannungsgeladenen „con brio“ Kopfsatz, zeugte von großer Sensibilität den ausdrucks- und liebevoll nachgezogenen Gesangslinien des Adagio und hinreißender Spielfreude im schwerelos schwebenden Scherzo und dem spritzigen, übermütigen Finale.

Nach einem überaus herzlichen und lang anhaltenden Schlussapplaus für ein ungewöhnlich niveauvolles, den Hörer auch forderndes Museumskonzert zum Auftakt der neuen Saison ließen sich das Eliot Quartett und Anush Hovhanissyan noch zu einer Wiederholung des letzten der „sechs Gesänge“ von Robert Schumann/Aribert Reimann bewegen, dem „Abendlied“, das mit den Zeilen beginnt: „Es ist so still geworden“. thes

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019