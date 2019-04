Neue Wasserentnahmestelle hat sich gleich bewährt

Markelsheim.Als Ausrichter des Weinfestes war für den Markelsheimer Weinbauverein die 60. Auflage Höhepunkt des vergangenen Jahres. Aber auch in die neu eingerichtete Wasserentnahmestelle haben die Mitglieder viel Arbeit investiert.

Vorsitzender Jürgen Stilling betonte in der Hauptversammlung, das Jubiläumsweinfest habe viel Zeit und Arbeit gekostet, angefangen bei der letztlich erfolgreichen Suche nach einem Festwirt in der Nachfolge des Sportkegelclubs. Die Fronhof-Bewirtung durch den Gesangverein sei als neue Herausforderung bestens gemeistert worden und habe Gemeinsamkeit demonstriert. Ebenso erwähnte Stilling die tatkräftige Unterstützung des Frauenbunds. Die Kolpingsfamilie war letztmals mit dem Weinbrunnen am Rathaus aktiv. Der Vorsitzende würdigte ebenso die Vorführungen der Weingärtner bei der Erlebniswanderung, vergaß nicht die Akteure beim Festzug sowie Feuerwehr und DRK. Wieder über 200 ehrenamtliche Helfer seien beim Weinfest teils in Doppelschichten im Einsatz gewesen. Helferfest und -ausflug wurden als Dankeschön ausgerichtet.

Ein großes Thema war die neu eingerichtete Wasserentnahmestelle für Weingärtner, die parallel als Löschwasserbehälter für die Feuerwehr dient. Unterstützt von der Ortschaftsverwaltung steckte der Weinbauverein viel Arbeitskraft und auch Geld in die zügige Realisierung durch Reinigung der vorhandenen Grube und Herstellung der Wasserleitung. Wie wichtig diese Einrichtung sein sollte, zeigte sich postwendend durch lange Trockenheit, die nun durch Wasserfuhren in die Weinberge abgemildert werden konnte. Schatzmeister Thorsten Wellm berichtete über den auf 70 angestiegenen Mitgliederstand, der auch auf die Nutzung der Wasserentnahmestelle zurückzuführen ist. Zu den Fixkosten des Weinfestes vermerkte Wellm, dass keine Obergrenze erreicht ist und jährlich Kostenanstiege zu verzeichnen seien. Julius Lanig, der zusammen mit Franz Olkus die Kasse geprüft hat, gab sein „absolutes Ok“ mit der Empfehlung zur Entlastung.

Weinkönigin Constanze, die in einer kleinen Weinprobe zusammen mit Jürgen Stilling drei 2018er-Weine vorstellte, berichtete über ihre zu Ende gehende Regentschaft, in der das 60. Weinfest den Höhepunkt bildete. Das weinbaulich stressige Jahr sei mit tollen Weinen belohnt worden.

Ortsvorsteherin Claudia Kemmer ging nochmals auf die Wasserentnahmestelle ein und lobte den Verein, allen voran Jürgen Stilling: „Hut ab, was da geschafft wurde!“ Ein Kompliment machte sie auch für das Management des „sensationellen Weinfestes“. Wieder einmal habe sich bewiesen, dass die Markelsheimer Vereine gut zusammenarbeiten. Das Fest sei Aushängeschild in weitem Umkreis. Verbunden mit einem Lob des Engagements der Weingärtner im Weinbauverein beantragte sie Entlastung, die einstimmig erteilt wurde.

Jürgen Stilling gab einen Ausblick auf das 61. Weinfest, dessen Startschuss am 3. Juni mit der Krönung der neuen Weinkönigin fällt. Vom 14. bis 17. Juni ist dann wieder im Festzelt, in der Zehntscheune und im Fronhof weinselige Stimmung angesagt.

Aufgrund der Brückenbaustelle wird der Vergnügungspark verkleinert, auch aufs Feuerwerk wird verzichtet. Erstmals gibt es den Weinbrunnen am Rathaus nicht mehr, die Winzertanzgruppe wird deshalb im Fronhof auftreten. Am Samstag nach der Erlebniswanderung durch den Ort wird es einen Festzug ins Zelt von der Weingärtnergenossenschaft aus geben. Der Buttenlauf findet bereits am Sonntagnachmittag statt. Darüber hinaus wird es die üblichen Programmpunkte geben mit bewährten Musikgruppen, Zeltgottesdienst am Sonntag sowie Kindernachmittag und Abend der Betriebe am Montag.

Stolz berichtete Jürgen Stillung abschließend noch über die Weinprämierung des Weinbauverbands Württemberg, die Großes Gold für die Traminer-Spätlese 2018 vom Weikersheimer Tauberberg brachte. Weitere Markelsheimer Weine wurden bei aktuellen Prämierungen mit Gold ausgezeichnet. tom

