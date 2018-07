Neue Workshops rund um genussvolle Ernährung

Anzeige

Der Crashkurs „Hilfe, ich habe einen Haushalt!“ steht am Freitag, 28. September, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 29. September, von 9 bis 17 Uhr auf dem Programm. Die Teilnehmer erhalten ein praktisches Überlebenstraining für den Haushalt: Kochen, Waschen, Bügeln und Putzen sind einfach und gehen schnell, wenn man weiß wie. Erfahrene Haushaltsexpertinnen zeigen ganz praktisch, wie es geht, und geben viele Tipps und Tricks sowie einfache Rezepte weiter. Nach Herzenslust dürfen die Teilnehmer Kochlöffel, Bügeleisen und Co. schwingen. Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer, die etwas (dazu)lernen möchten.

„Es ist noch Suppe da …!“ heißt der Workshop am Mittwoch, 10. Oktober, von 17 bis 20 Uhr. Ob zum Löffeln oder Schlürfen, als Seelenwärmer oder Energie-Kick – Suppen und Brühen sind lecker und nahrhaft zugleich. Die Teilnehmer lernen grundlegende und traditionelle Rezepte kennen und lieben.

Der Kochkurs für Männer geht in den nächsten Level. Am Donnerstag, 15. November, und Donnerstag, 22. November, jeweils von 18 bis 21 Uhr findet unter dem Motto „Echte Kerle lernen kochen 2.0“ der Fortgeschrittenen-Kurs für Männer statt. Dieser Kurs richtet sich an alle Männer, die schon gewisse Grundkenntnisse haben oder bereits am ersten Basis-Workshop teilgenommen haben. Im Kurs werden weitere praktische Küchentechniken sowie hilfreiche Tipps und Tricks vermittelt. Natürlich werden auch wieder leckere Gerichte zubereitet.

„In der Weihnachtsbäckerei“ ist das Motto am Dienstag, 27. November, oder am Mittwoch, 28. November, von 17 bis 20 Uhr. Weihnachtszeit ist Backzeit. Ob altbewährte oder neue, ob heimische oder exotischere Rezepte – gemeinsam macht das Backen gleich doppelt so viel Spaß. Jeder Teilnehmer backt ein anderes Rezept, und so bekommt jeder eine große Auswahl an verschiedenen Plätzchen mit nach Hause. Darüber hinaus werden einige Veranstaltungen speziell für Kinder und Jugendliche angeboten – teilweise auch im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Bad Mergentheim.

Im Workshop „Dinner for friends“ heißt es zu Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 26. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr „Willkommen zu einem Dinner mit Freunden“. Essen macht Spaß, und das gemeinschaftliche Kochen mindestens genauso. Die Teilnehmer werden ein Drei-Gänge Menü zubereiten, überraschende Getränke mixen sowie Raum und Tisch stilvoll dekorieren. Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren.

Mal wieder Lust auf Pizza, Pasta und Co.? Bis zum nächsten Italien-Urlaub dauert es leider noch? Daher holt das Landwirtschaftsamt am Freitag, 31. August, oder am Montag, 3. September, jeweils von 9.30 bis 13 Uhr im Workshop „Mama mia!“ den Geschmack des Südens einfach nach Bad Mergentheim. Mit Spaghetti, Pizza, Cannelloni und Tiramisu wird der Gaumen verwöhnt. Der Workshop ist für Kinder zwischen neun und 14 Jahren gedacht.

„3 K’s – Köstliche Kartoffeln kochen“ ist das Motto am Freitag, 5. Oktober von 16 bis 19 Uhr. Süß oder salzig, weich oder knusprig … ja, das alles können Kartoffeln sein. Alle Möglichkeiten werden im Workshop ausprobiert. Der Workshop richtet sich an Kinder zwischen neun und 14 Jahren.

„Auf die Plätzchen, fertig, los!“ heißt es am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 13.30 Uhr. Wer nascht nicht gerne Plätzchen? Noch besser schmecken sie jedoch, wenn man sie selbst gebacken hat! Gemeinsam macht Backen gleich doppelt so viel Spaß. Der Workshop ist für Kinder zwischen neun und 14 Jahren geplant.

Für alle Workshops sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, Behälter für Kostproben und der Teilnehmerbeitrag mitzubringen. Alle Veranstaltungen finden in der Kochwerkstatt im Landwirtschaftsamt (2. OG rechts), Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. Eine Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin ist erforderlich und wird unter Telefon 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (Workshop-Titel im Betreff angeben) entgegen genommen. lra

