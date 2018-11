Neuer Chefarzt der Geriatrie

Bad Mergentheim.Die Median Klinik Hohenlohe hat einen neuen Chefarzt der Geriatrie. Privatdozent Dr. med. Adrian Lupescu hat am 1. November seinen Dienst in Bad Mergentheim angetreten. Der 40-jährige Mediziner und Wissenschaftler ist gebürtiger Rumäne und absolvierte sein erstes Medizinstudium an der Universität Craiova Stadt.

Nach seinem Wechsel nach Deutschland im Jahr 1999 und einem zweiten Medizinstudium erhielt er 2007 seine Promotion an der Medizinischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Dort forscht und lehrt er seit seiner Habilitation 2017 als Privatdozent und hat bis heute über 40 Publikationen für medizinische Fachzeitschriften verfasst. Nach seiner mehrjährigen oberärztlichen Tätigkeit in Niedersachsen übernahm er in der Capio Franz von Prümmer Klinik in Bad Brückenau die Tätigkeit als internistischer Oberarzt.

Zusätzlich war Lupescu mehrere Jahre als Notarzt in Bad Brückenau und Hammelburg tätig. Für Bad Mergentheim entschied sich der neue Chefarzt im Rahmen einer Hospitation an der Klinik Hohenlohe. Für die Zukunft hat sich Lupescu vor allem eine Steigerung der Behandlungsqualität zum Ziel gesetzt. Gleichzeitig will er mit anderen Kliniken stärker als bisher zusammenarbeiten. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018