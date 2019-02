Neuer Kulturtreffpunkt im Ex-Gerätehaus?

Markelsheim.Zum Bürgergespräch von Udo Glatthaar in Markelsheim erreichte die Redaktion folgende Pressemitteilung.

Nach einem Rückblick auf seine Amtszeit stellte Udo Glatthaar seine Ziele für die nächste Amtszeit dar und warb für den Dreiklang aus Wirtschaftsstandort, Gesundheitsstadt und Tourismusregion, bevor er anschließend in das direkte Gespräch mit den anwesenden Interessierten wechselte. Seine Ziele formuliert Glatthaar in kurzen Schlagworten wie beispielsweise die Fortsetzung der ganzheitlichen Stadtentwicklung, der weiteren Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten, den Erhalt der Eigenständigkeit und Attraktivität der Stadtteile und eine Verbesserung der Verkehrssituation.

Für Markelsheim spielt der Tourismus eine wichtige Rolle. Die Bürger profitieren von einer nachhaltigen touristischen Entwicklung. „Wir sollten den gut florierenden Wildpark auch für eine Entwicklung des Tourismus in Markelsheim nutzen und Synergien entwickeln“, sagte der Oberbürgermeister seinen Zuhörern. Ein großer Wunsch der Markelsheimer ist zudem eine öffentliche Toilette für Gäste im Bereich des Fronhofs (für Radfahrer etc.). Die Markelsheimer wünschen sich eine zügige Umsetzung und OB Glatthaar will dieses Projekt unterstützen. Er hält es dabei für zwingend, die zukünftige Nutzung und Umgestaltung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses konkret zu planen und stellt sich hier eine Weiterentwicklung zum Kulturtreffpunkt vor.

Im Verlaufe des Bürgergespräches kam die Errichtung einer neuen Schutz- und Aussichtshütte im Weinberg zur Sprache. Glatthaar will auch das unterstützen.

Der Übergang zwischen Bundesstraße und den Wanderwegen in den Weinbergen auf der gegenüberliegenden Tauberseite ist laut Aussage der anwesenden Markelsheimer schwierig. Der Weg müsste nur ein wenig weiter gepflastert sein, und das Problem wäre gelöst. Auch dieses Thema nimmt Glatthaar in das Rathaus mit.

Eine Erweiterung des Kindergartens wird laut OB aktuell geprüft. „Ich favorisiere den Ausbau am jetzigen Standort. Dazu wird es konkrete Gespräche mit dem Grundstückseigentümer, der katholischen Kirche, geben“, so Glatthaar.

Die nächsten Bürgergespräche finden am heutigen Mittwoch, 20. Februar, in Rot im Sportheim und am morgigen Donnerstag, 21. Februar, im Gasthaus „Rummler“ in Neunkirchen statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. In Rot findet bereits um 18 Uhr der Austausch mit den Jugendlichen im Jugendraum statt. Am Freitag, 22. Februar, ist Udo Glatthaar zum Bürgergespräch im Gasthaus „Johanniter“ in Bad Mergentheim. Am Samstag, 23. Februar, steht Glatthaar von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz der Kurstadt den Bürgern Rede und Antwort. pm

