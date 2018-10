Neuer Kurs für Einsteiger

Bad Mergentheim.Die Ju Jitsu-Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim bietet ab dem heutigen Montag, 8. Oktober, einen Einsteigerkurs für Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren an. Dieser steht unter dem Motto: „Kampfkunst, Selbstverteidigung und Zivilcourage“.

Ju Jitsu ist eine moderne Selbstverteidigung, bei dem einem Angriff eine situationsgerechte Verteidigung entgegen gesetzt wird. Diese kann unabhängig von Alter und Geschlecht leicht erlernt werden. Für die Arbeit im Bereich Gewaltprävention hat die Abteilung das „Gütesiegel für Präventionsarbeit im Sport“ verliehen bekommen.

Wer Interesse am Einsteigerkurs hat, kommt am 8. Oktober um 20 Uhr vorbei. Das Training findet immer montags von 20 bis 22 Uhr in der Turnhalle der Hauptschule in der Au, Maurus-Weber-Straße, statt. Geleitet wird der Kurs von dem lizenzierten Trainer Alexander Ludwig, 2. Dan. Mitzubringen sind Jogginghose, T-Shirt und Badeschuhe. Informationen unter www.jujitsu-ryuko.de.

