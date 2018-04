Neuer Pächter hat übernommen

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Gasthaus „Johanniter“ am Schlosseingang hat einen neuen Betreiber. Christian Wunderlich von der Geschäftsleitung der Herbsthäuser Brauerei, der das Gebäude in der Kurstadt gehört, bestätigte auf Nachfrage den Pächterwechsel und wünschte dem neuen Team vor Ort ein glückliches Händchen. Die gut-bürgerliche, deutsche Küche soll an dieser Stelle weiter gepflegt werden, sagte Maximilian Hartmann unserer Zeitung. Er hat mit seiner Familie das traditionsreiche Gasthaus übernommen und dafür die volle Unterstützung der Herbsthäuser Brauerei wie Christian Wunderlich anmerkte. Der bisherige Pächter des Lokals hatte sich entschieden, sich wieder aus der Kurstadt zurückzuziehen und auf sein Kerngeschäft im Raum Würzburg zu konzentrieren. sabix