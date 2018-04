Neuer Vorstand bleibt weiter am Ball

Anzeige

Bad Mergentheim.Seit 2016 ist Dr. Martina Knaut-Späth Vorsitzende des Kulturvereins. Was sich geändert hat seit ihrem Amtsantritt? „Nichts Grundsätzliches. Wir sind ein gutes Team und nach wie vor aktiv in Sachen Kultur“, sagt die Vorsitzende. Unter dem Dach des Vereins ist mittlerweile auch die Studiobühne, die zuvor bei der Volkshochschule angesiedelt war. „Der Kulturverein war, ist und bleibt eine tragende Säule des Kulturlebens in der Stadt“, ergänzt Gernot-Uwe Dziallas. Im Jubiläumsjahr stehe natürlich der 70. Geburtstag auf der Agenda, und das binde zwar viel Kraft und Energie, die jedoch bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen nicht fehlen werde, betont Knaut-Spaeth. Und da man nicht alles selbst machen kann, „sind wir offen für Kooperationen mit diversen Projekten“, verdeutlicht Dr. Angela Weiß. So etwa die Zusammenarbeit mit dem Katholischen Erwachsenenkreis. „Wir wollen dem Philosophenweg wieder mehr Beachtung verschaffen, das geschieht mit geführten Spaziergängen.“

Ebenso heben die Verantwortlichen die guten Kontakte zur Kurverwaltung und zur Stadt hervor. Und Schriftführerin Karin Ruck verweist auf die „langjährige Kooperation mit dem Deutschordensmuseum“. Heuer ist die Ausstellung „Kunst von Heute“ geplant. Die Werke darin stammen von Künstlern aus dem Kulturverein. Für den Festakt am 6. Mai in der Wandelhalle hat der Kulturverein übrigens einen profunden Kultur-Experten gewonnen: Professor Dr. Werner Mezger von der Universität Freiburg wird die Festrede halten. Der Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie mit Schwerpunkt südwestdeutsche Regionalkultur im europäischen Kontext ist auch Direktor des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE) und somit ein Garant für einen hörenswerten Vortrag. HP