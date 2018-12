Neueröffnung am Ledermarkt

Bad Mergentheim.Optik Werz mit Manuela Stolz (Mitte, Vierte von links) und Karin Schnäbele (rechts daneben) an der Spitze hat die Burgstraße verlassen und neue Räume am Ledermarkt (ehemaliges Gebäude der Tauber-Zeitung) eröffnet. Am vergangenen Samstag fand in der großzügigen und barrierefreien Empfangshalle die Eröffnungsfeier statt. Das siebenköpfige Team um Manuela Stolz und Karin Schnäbele begrüßte in den über 200 Quadratmeter großen Geschäftsräumen, die sich auf zwei Stockwerke verteilen, auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar (Dritter von links) und Hauseigentümer Dominik Möhler, die beide viel Erfolg für die Zukunft wünschten. Die Öffnungszeiten wurden beibehalten – an allen Adventssamstagen ist jedoch länger, bis 18 Uhr, geöffnet. / sabix

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.12.2018