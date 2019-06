Neues Konzept ist voll aufgegangen

Es war einiges anders beim 61. Weinfest. Auf jeden Fall geblieben ist aber die grandiose Stimmung bei guten Markelsheimer Tropfen.

Markelsheim. Das 61. Markelsheimer Weinfest wurde zum ersten Mal konzentriert rund um die Zehntscheune gefeiert. Das Konzept des Weinbauvereins um seinen Vorsitzenden Jürgen Stilling ist, auch dank des schönen Wetters, voll aufgegangen.

Ausgelassene Stimmung herrschte im Festzelt, wo die Kapellen zunächst mit volkstümlichen Klängen unterhielten und zu späterer Stunde zu poppiger Partymusik umschwenkten. Im Bereich hinter der Bühne traf sich überwiegend das Jungvolk an der Bar, während das gesetztere Alter Cocktails und Prädikatstropfen in der zur Weinlounge umfunktionierten Zehntscheune bevorzugte.

Dem Trubel entziehen

Wer sich gerne dem Trubel entziehen und Gespräche bei einem guten Gläschen genießen wollte, traf sich draußen im Fronhof. Während unterm Zeltdach und in der Zehntscheune Festwirt Rachinger, Frauenbund und die Markelsheimer Weingärtner fürs leibliche Wohl der Gäste sorgten, wurde der Fronhof wieder vom Gesangverein Liederkranz bewirtschaftet – sprich es waren in erster Linie wieder eine Menge ehrenamtliche Helfer im Einsatz, die dafür sorgten, dass die vielen Besucher eine angenehme Zeit verbringen konnten.

Und der Zuspruch war wirklich außerordentlich gut: So füllte sich das Festgelände schon am Freitagabend recht schnell. Die Hopferstädter Musikanten brachten das Zeltpublikum rasch in Stimmung und dank lauer Abendtemperaturen war auch der Fronhof bald bevölkert, ebenso wie der Bereich vor dem Festzelt mit dem – wegen der Brückenbaustelle heuer etwas dezimiertem – Vergnügungspark.

Über hundert Teilnehmer, darunter viele Feriengäste aus dem In- und Ausland, hatte die Erlebniswanderung in Begleitung von Weinkönigin Josefin. Wieder hatten sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen – eine Runde durch den Ort mit dem Besuch von drei Gewölbekellern. Den feinen Auftakt in den Katakomben der Weingärtnergenossenschaft bildete eine 2015er Silvaner Auslese. Und kein Auge blieb trocken, als Willi Kimmelmann in Gestalt des traubenbehangenen Kellergeistes auftauchte. Weiter ging es durch die Weingasse hinauf auf den Engelsberg. Dort, im Zehntkeller, gab zu einem weiteren guten Tropfen eine Erscheinung aus der Ortshistorie: In mystisches Licht getaucht, klagte Conny Lehr als Schwester vom Beginenkloster über ihre verflossene Liebe. Nächste Station war das beeindruckende Gewölbekellersystem von Martin Gundling, wo zum krönenden Abschluss der Königinnen-Wein, ein Tauberschwarz, kredenzt wurde. Nachtwächter Herbert Kuhnhäuser führte schließlich die Gästeschar hinaus auf den Fronhof. Dort eröffneten Weinbauvereins-Vorsitzender Jürgen Stilling, Gesangvereinsvorsitzender Elias Lehr, Ortsvorsteherin Claudia Kemmer und Weinkönigin Josefin die große Weinlaube und wünschten allen Besuchern genussvolle Stunden. OB-Stellvertreter Andreas Lehr dankte besonders den über 200 Freiwilligen, die diese Großveranstaltung organisierten und während der Festtage stets tatkräftig mithalfen. Weinkönigin Josefin stellte fest, dass der beste Wein immer noch der sei, den man mit Freunden trinke. Und Kellergeist Willi Kimmelmann hatte zu Ehren der Weinhoheit aus der Mitgliedsgemeinde im Vorbachtal sogar das Markelsheimer Lied auf Laudenbach umgetextet. Kinder und Jugendliche der Volks- und Winzertanzgruppe unterhielten danach die Gäste im Fronhof.

Bis in die späten Abendstunden

Fast das gleiche Bild wie am Vortag, mit noch mehr Besuch, bot sich dann am Abend: Gemütliche Hocketse im Freien, Partystimmung im Zelt, diesmal mit den Balbachtaler Musikanten.

Zum Auftakt hatte es Vorführungen der Volks- und Winzertanzgruppe im Fronhof sowie einen kleinen Festzug von der Genossenschaft zum Festzelt, angeführt vom Markelsheimer Feuerwehr-Spielmannszug, gegeben. Nach dem Einzug der Weinkönigin und ihrem Gefolge eröffnete Josefin I. zusammen mit Jürgen Stilling, Claudia Kemmer, Oberbürgermeister Udo Glatthaar und MdB Alois Gerig das 61. Weinfest ganz offiziell.

Mit einem Zeltgottesdienst begann der letzte Festtag. Und bereits am Nachmittag fand das sportliche Spaßevent Buttenlauf statt, das den vielen Zuschauern wieder spannende und amüsante Momente bot. Danach war wieder beste Unterhaltung mit Andreas und Thomas Hemming vom Showduo „Doppelpack“ angesagt.

