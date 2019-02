Neues Tourismuskonzept erstellt

2018 war mit 51,3 Millionen Übernachtungen ein Rekordjahr für den Tourismus des Landes. Um auch weiter attraktiv zu bleiben, tüftelte die Politik an einem neuen Konzept.

Bad Mergentheim. Um die Entwicklung des Tourismus in Baden-Württemberg und im speziellen in der hiesigen Region ging es bei einer Tagung von Vertretern des Stadtrates, der Kurverwaltung und des Landkreises mit dem baden-württembergischen Justizminister Guido Wolf und Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar verwies in seiner Begrüßung darauf, dass Bad Mergentheim im Land ein bedeutender Fremdenverkehrsort ist mit steigenden Übernachtungszahlen und einer langen Kur- und Heilbädertradition. Deshalb sei sein Wunsch, das Tourismuskonzept mit dem Gesundheitskonzept Bad Mergentheims zu verbinden.

Im Anschluss stellte Minister Guido Wolf das neue Tourismuskonzept des Landes vor. Über dies solle nicht am „grünen Tisch“ entschieden, sondern mit den Akteuren des Tourismus beraten werden. Die steigenden Übernachtungszahlen der letzten Jahre, die im Rekordjahr 2018 mit 51,3 Millionen gipfelten, zeigen, dass der Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor des Landes ist. Insgesamt wurden 25 Milliarden Euro von Gästen in Baden-Württemberg ausgegeben. Es gibt 390 000 Arbeitsplätze in diesem Dienstleistungsbereich. In vier Regionalkonferenzen habe man Schwerpunkte festgelegt. Darunter der Fokus auf Marken und Ziele aus der Sicht des Gastes, Organisationsstrukturen seien zu hinterfragen und die Vernetzung voranzutreiben.

Die Digitalisierung sei weiter zu entwickeln und die sozialen Medien mit einzubeziehen. Ebenso müsse die Infrastruktur der Straßen, der Radwege und des Nahverkehrs verbessert werden. Wichtig sei dem Gaststättensterben Einhalt zu gebieten. Die Förderung des Tourismus diene auch der Stärkung des ländlichen Raumes und trage zu Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner bei, hob Wolf hervor und stellte fest, dass im nördlichen Baden-Württemberg noch Verbesserungspotentiale vorhanden seien.

Mit Blick auf Prof. Dr. Reinhart wies der Minister darauf hin, dass das neue Tourismuskonzept kein „geduldiges Papier“ werden solle, sondern auch die notwendigen finanziellen Mittel im Doppelhaushalt 2020/21 dafür bereitgestellt werden müssten. In der anschließenden Diskussionsrunde wies OB Glatthaar auf die „Solymar“-Therme hin, die nicht nur ein tolles Aushängeschild der Stadt, sondern ein „essenzielles Thema der Kur“ sei. Stadträtin Manuela Zahn war es ein Anliegen auf den Zustand des Bahnhofes, den sie als Katastrophe bezeichnete, hinzuweisen.

Als „Eintrittsportal“ in die Stadt könne er nicht schlechter sein, stellte die Bürgermeister-Stellvertreterin fest und beklagte auch das „Kneipensterben“. Stadtrat Jochen Flasbeck war das Thema Sport wichtig und wies auf die „tollen Sporthallen“ in der Stadt und das Radwegenetz der Region hin. Für den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Thomas Tuschhoff, war das Thema Bahnhof und seine zu tiefen Bahnsteige ebenfalls Stein des Anstoßes. Stadtrat Klaus Dieter Brunotte sieht in der Gastronomie das Hauptproblem in der Personalfrage. Außerdem regte er eine Änderung der Sperrzeiten bei der Außenbewirtschaftung auf 23 Uhr an. Mit Blick auf die anderen Städte an der Romantischen Straße stellte er die Frage, warum in Bad Mergentheim Turmbesteigungen für Gäste nicht möglich sind.

Michael Hörrmann von der staatlichen Schlösser- und Gärtenverwaltung bescheinigte der Stadt ein bedeutendes touristisches Potenzial und riet, in den bestehenden Strukturen besser zusammen zu arbeiten. Kleinteiligkeit seien Wachstumshemmer, deshalb gelte es in Nordwürttemberg eingetretene Pfade zu verlassen. Seine Verwaltung wolle die Park- und Schlossanlagen mehr als Einheit sehen und entsprechende Maßnahmen entwickeln.

Verkehrsdirektor Kersten Hahn berichtete von der CMT-Ausstellung, bei der er feststellte, dass die nordwürttembergische Region mit vielen Einzelständen vertreten war, dabei aber große Ferienregionen wie der Schwarzwald oder Bodensee gemeinsam auftraten.

Radverleih für Kurstadt

Für die Infrastruktur sehe er eine gut funktionierende Westfrankenbahn als wichtig und auch einen Radverleih. Vom Land forderte Reinhart neben der Projektförderung eine institutionelle Grundförderung. Außerdem regte er die Zusammenfassung von Raumschaften durch das Land an.

Für Kurdirektorin Katrin Löbbecke war es wichtig, Bad Mergentheim im Konzept als Gesundheitsstadt hervorzuheben. Für die Erhaltung des Prädikats Kurstadt sei es notwendig, auch „Badeärzte“, die es immer weniger gibt, in der Stadt nachzuweisen.

Für Nachhaltigkeit gebe es schon eine Zertifikation, die auch immer wieder erneuert wird. Für die Erhaltung der Wandelhalle, des Kurhauses und der Brücke wären zusätzliche Landeszuschüsse ebenso wünschenswert, wie die Unterstützung beim Marketing. Für Wolfgang Reinhart ist Bad Mergentheim zwar der „Joker“ im Tourismus des Taubertales, trotzdem müsse man die gesamte Region sehen. Dazu müsse man Innovationen fortentwickeln und Synergien schärfen. Die Stadt sei dem Land lieb und teuer und erhalte aus der Spielbankabgabe derzeit eine Millionen Euro als Zuschuss.

Guido Wolf versprach sich des Themas Bahnhof anzunehmen. Wenn es gelänge in größeren Einheiten gemeinsam mit der Region aufzutreten, wäre es möglich eine „zweite Dimension der Förderung aufzulegen“.

