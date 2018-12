Neujahrsschießen hat in Kurstadt über 40 Jahre Tradition

Bad Mergentheim.Schon seit Jahrhunderten wird das Böllerschießen als Ausdruck der Hochachtung und Freude angesehen. Die einen vertrieben damit böse Geister und Dämonen, andere wollten das Wetter ändern und die Natur erwecken. Doch auch Herrscher und Könige wurden mit Böllerschüssen empfangen. Heute sind sie stets ein Zeichen besonderer Freude und sollen ein wichtiges Ereignis betonen, etwa zu Hochzeiten, Geburten oder besondere Anlässe wird ein Salut aus historischen Vorderladern abgefeuert.

In Bad Mergentheim pflegt das Historische Schützen-Corps von 1824 seit über 40 Jahren den Brauch, am Neujahrstag aufzumarschieren, um das neue Jahr am Neujahrstag mit Salut- und Böllerschüssen zu begrüßen. Hierzu brechen die beiden Historischen Garden und Wehren der Stadt gegen 16 Uhr von ihren Quartieren im Schloss und dem Torwachhaus in der Mühlwehrstraße aus auf, um mit klingendem Spiel auf dem Marktplatz anzutreten. Dort werden dann der Oberbürgermeister und die beiden Hauptleute der Garden Grußworte an die Bevölkerung richten. Der Hornistenzug der „Grünen“ wird für die musikalische Umrahmung sorgen. Am Schluss werden die Schützen der „Weiß-Blauen“ und die des Historischen Schützen-Corps’ je s einen Salut aus ihren historischen Vorderladergewehren abfeuern. Zuvor aber, bereits gegen 12 Uhr, wird die Deutschordenscompagnie, hoch über der Stadt vom Ketterberg aus, ihre Stadtkanone zu Ehren des neuen Jahres zwölfmal abfeuern. Die Aktiven des Corps’ treffen sich in voller Uniform und mit Gewehr zum Salut und Instrument zum Spiel am 1. Januar 2019 ab 15 Uhr mit den Bürgerfrauen am Torwachhaus in der Mühlwehrstraße. Um 16 Uhr beginnt auf dem Marktplatz das Neujahrsschießen für Bürger und Gäste. ge

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018