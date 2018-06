Neurologen informieren

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Parkinson-Krankheit ist eine chronische Nervenerkrankung, die sich meistens zwischen dem sechsten und achten Lebensjahrzehnt mit Zittern und Bewegungsarmut bemerkbar macht. Am kommenden Samstag informieren Neurologen beim ersten Parkinson-Tag im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim über die Diagnose und Therapiemöglichkeiten. „Die Parkinson-Erkrankung geht mit einem Mangel an dem Nervenbotenstoff Dopamin im Zentralnervensystem einher. Dieser Abbau hat schon viele Jahre begonnen, bevor sich die ersten Symptome zeigen. Unklar ist bis heute, was genau den Untergang der Dopamin-haltigen Nervenzellen im Gehirn auslöst“, erläutert Privatdozent Dr. Mathias Buttmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Caritas-Krankenhaus. „Auch wenn die Grunderkrankung nicht heilbar ist, haben wir in der Neurologie doch verschiedene wirksame Verfahren, um die Symptome zu lindern und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.“

Beim Patiententag wird der Chefarzt nachzeichnen, wie das Wissen um die Erkrankung seit der Erstbeschreibung durch Dr. James Parkinson im Jahr 1817 gewachsen ist. Dabei wird er auch die typischen Symptome näher vorstellen. Eingehen wird er auch auf die Diagnose und Therapiemöglichkeiten. „Es gibt verschiedene wirksame Ansätze, die Symptome der Parkinson-Erkrankung zu lindern“, betont auch Dr. Herbert Hock, niedergelassener Neurologe. Der Facharzt informiert in seinem Vortrag darüber, welche Möglichkeiten es bei einer ambulanten Behandlung gibt. Oft kann darüber hinaus, gerade bei fortgeschrittener Erkrankung, durch eine spezielle Therapie während eines Krankenhausaufenthalts eine deutliche Besserung erreicht werden. „Dazu gehören etwa die verfeinerte Einstellung der Medikamente unter stationärer Beobachtung, intensive Physio- und Ergotherapie sowie weitere unterstützende Maßnahmen“, betont Barbara Schweigert, Oberärztin im Caritas-Krankenhaus. Die Neurologin stellt die stationäre Therapie vor. Eine wichtige Rolle bei der Behandlung spielen Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logotherapeuten. Beim Patiententag demonstrieren erfahrene Therapeuten praktische Übungen, um den Alltag besser bewältigen zu können.

Tipps für Betroffene und Angehörige bietet auch die Parkinson-Selbsthilfegruppe Bad Mergentheim/Tauberbischofsheim an einem Infostand vor. Sanitätshäuser präsentieren Hilfen für den Alltag. Der Eintritt ist frei. Informationen unter www.ckbm.de. ckbm