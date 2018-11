Nikolauskutsche brachte Geschenke

Beim „Althäuser Winterzauber“ gab es zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein breites Angebot und verschiedene musikalische Darbietungen zu bewundern.

Althausen. Über den Platz ziehender Glühweinduft, Lichterglanz, festlich geschmückte Markthütten und erwartungsfrohe Kinder kündeten vom „Althäuser Winterzauber“.

Wie Ortsvorsteher Herbert Renner in seiner Begrüßungsrede betonte, findet der „Althäuser Winterzauber“, der eine Veranstaltung der Vorfreude auf das schönste und stimmungsvollste Fest des Jahres sei, bereits zum 13. Mal statt. Wie Renner weiter betonte, sei es jedes Jahr aufs Neue eine besondere Freude, in großer Gemeinschaft bei vorweihnachtlicher Musik, Kerzenschein und mancherlei Überraschungen zusammen zu finden und gemeinsam zu feiern.

Eine besondere Freude sei es für ihn, zu sehen, wie vielseitig auch dieses Jahr die Angebote an die Gäste seien. So kredenzten Althäuser Vereine kulinarische Spezialitäten aller Art. Insbesondere Glühweine, Waffeln und Weihnachtsplätzchen ließen das nahe Weihnachtsfest zumindest geschmacklich erahnen. Daneben hatte sich die Feuerwehrgerätehalle in ein vorweihnachtliches Schaufenster verwandelt in dem die Besucher Bastelarbeiten, Keramik- und Holzfiguren, handwerklich geflochtene Körbe und andere weihnachtliche Geschenkartikel bestaunen und erwerben konnten. Auch der Chor der Grundschule am Kirchberg unter Leitung von Anja Scherer und Silke Mark verdiene Anerkennung. Den Grußworten vorausgegangen war eine musikalische Einstimmung mit winterlichen Weisen zur Adventszeit durch den genannten Grundschulchor. Mit leuchtenden Augen und voller Begeisterung sangen die Kinder eine Liedfolge von annähernd acht Titeln von „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, „The Northwind does blow“ bis „Nikolaus, Nikolaus“. Zahlreiche Eltern und Großeltern summten leise mit.

Daneben wurden mit viel Inbrunst und kindlicher Freude die Gedichte „Tannengeflüster“ und „Bald ist Weihnachten“ vorgetragen.

Weitere vorweihnachtliche Liedbeiträge boten die Geschwister Elke und Susanne Kümmerer sowie Lorenz Freitag dar.

Der Höhepunkt schlechthin, zumindest was die bis zum Schluss ausharrenden Kindern anbelangte, war die Ankunft der mit Geschenken vollbepackten Nikolauskutsche. Spätestens als der Nikolaus samt seinem Helfer, dem Knecht Ruprecht, den mittlerweile weihnachtlich erleuchtenden Festplatz betrat, gab es für die Kleinen kein Halten mehr. Zum Glück für alle hatte der Nikolaus genügend Geschenke eingepackt, so dass kein Kind leer ausgehen musste.

Mit einem gemütlichen Bummel über den „Althäuser Winterzauber“, immer wieder unterbrochen von Aufenthalten an den verschiedensten, weihnachtlich geschmückten Hütten und Ständen, verbrachten zahlreiche Besucher aus Nah und Fern noch manch vergnügliche Stunde.

