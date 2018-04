Nikolay Leshchenko in der Wandelhalle

Anzeige

Bad Mergentheim.Das nächste kleine Hauskonzert findet am morgigen Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim statt. Solist des Abends ist der junge russische Pianist Nikolay Leshchenko. Er spielt ein Programm, das er für seinen nächsten internationalen Wettbewerb bereit hält. Auf dem Programm steht Wolfgang Amadeus Mozarts Klaviersonate Nr. 13 in B-Dur KV 333, im 190. Todesjahr von Franz Schubert das Impromptu Ges-Dur Deutschverzeichnis 899, drei Preludes von Sergej Rachmaninov und der Mephisto-Walzer, „Der Tanz in der Dorfschenke“ – Episode aus Lenaus „Faust“ von Franz Liszt. Leshchenko ist Stipendiat bei Yehudi Menuhins „Live Music Now“. Daneben war er Stipendiat der „Rostropovitsch-Stiftung“, der „Orbeliyan-Stiftung“, der „Yamaha Foundation in Europe“ und der „Leni-Geissler-Stiftung“ in Würzburg. Der Eintritt zum Hauskonzert ist für Kurkartenbesitzer frei. pm