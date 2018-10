Nissan Micra beschädigt

Bad Mergentheim.Ein Nissan Micra ist am Donnerstagvormittag beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben. Der Wagen eines mobilen Pflegedienstes war zwischen 10.30 und 11.30 Uhr an der Heckstoßstange der Fahrerseite beschädigt worden. Während dieser Zeit hatte der Nissan in der Mörikestraße, Türkengasse, Münzgasse und im Tatschenweg gestanden. Die Lackantragungen lassen laut Ermittlungen der Polizei auf ein blaues Verursacherfahrzeug schließen. Es entstand Sachschaden von circa 1000 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefon 07931/5499-0 an das Polizeirevier Bad Mergentheim. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018