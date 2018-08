Noch 30 km/h schnell trotz schwierigem Streckenprofil

Vergangenes Wochenende wurden wieder einmal in Hohenems, Vorarlberg, über 1300 Teilnehmer zum alljährlichen Highlander Radmarathon begrüßt.

Bei hervorragenden Wetterbedingungen starteten Athleten aus 19 Nationen zu dem Rennen über das Brödele zum Hochtannenberg . Von dort ging es weiter über Lech zum Flexenpass, durch das Klostertal Richtung Faschinajoch. Zuletzt musste noch das Furkajoch bezwungen werden bevor es nach über 180 Kilometern und knapp über 4000 Höhenmetern wieder nach Hohenems ging. Von der Bad Mergentheimer Fraktion waren insgesamt acht Fahrer mit unterschiedlichen Ambitionen am Start. Für viele von ihnen war es der letzte große Test für den Ötztaler Radmarathon, den Jahreshöhepunkt vieler ambitionierter Rennradfahrer europaweit, Ende August.

Kellner gut vorbereitet

Wie schon in vielen Jahren war wieder einmal Andy Kellner bester Fahrer der Radsportabteilung. In einer Zeit von 5.49 Stunden belegte er im Gesamtklassement den herausragenden 44. Platz. Dies bedeutete in der Summe einen Schnitt von über 30 km/h bei diesem schwierigen Streckenprofil.

Schon hier war zu sehen, dass Kellner für den Jahreshöhepunkt im Ötztal gut gerüstet scheint. Dies gilt ebenso für Michael Balling, der sich seit Monaten mit voller Konzentration auf den Jahreshöhepunkt vorbereitet und hier in Vorarlberg mit einer Zeit von 5.58 Stunden glänzen konnte.

Altmeister Dr. Richard Rogge erreichte eine Zeit von 6.17 Stunden und verpasste im Gesamtklassement knapp unter die ersten 100 zu kommen. Zusammen über die Ziellinie fuhren Hermann Marquardt und Alexander Jung, die mit indentischer Zeit direkt hintereinander in 6.28 Stunden finishten. Dr. Jens Jurgan, der in diesem Jahr erstmals beim Highlander am Start war, kam mit einer Zeit von 7.30 Stunden ins Ziel. Für ihn war es erstmals ein Rennen über eine so lange Distanz, sodass er am Ende glücklich und zufrieden mit seinem ersten Finish war. Zuletzt war noch Dr. Christoph Uibel im Familienverbund zusammen mit seinem Sohn Valentin auf der Strecke. Beide blieben während des gesamten Rennens zusammen und kamen letztlich in einer Zeit von 8.19 Stunden ins Ziel.

Für alle Starter der Radsportabteilung war es einmal mehr ein Erlebnis der besonderen Art, an diesem hochprofessionell und landschaftlich schön gelegenen Rennen teilzunehmen. rstv

