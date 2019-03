Nur noch wenige Tickets verfügbar

Bad Mergentheim.Wer das Benefizkonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr (wir berichteten) live erleben will und noch kein Ticket hat, muss sich sputen. Am Freitag, 5. April, findet diese erstklassige Musikveranstaltung der Stadt Bad Mergentheim und der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, welche 2019 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feiert, ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt.

„Nach der heutigen Ticketauswertung sind wir nahezu ausverkauft. Nur noch wenige Eintrittskarten sind zu bekommen, dann ist die Mergentheimer Wandelhalle komplett gefüllt“, sagt Rainer Bürkert, Geschäftsbereichsleiter der Würth-Gruppe und Geschäftsführer der Würth Industrie Service. Insgesamt werden rund 670 Besucher das Konzert live verfolgen.

Die letzten Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Info und in den Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten/der Tauber-Zeitung erhältlich. Inhaber der FN-Card Premium erhalten im Vorverkauf 20 Prozent Nachlass (auf maximal zwei Tickets) in den Kundenforen der FN/TZ.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019