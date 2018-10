OB Glatthaar will zur Not mit Hilfe neuer Kredite investieren

Neunkirchen.Trotz einer Weiterbildungsveranstaltung für Oberbürgermeister und Bürgermeister im Rahmen der Bürgermeisterwoche in Bad Mergentheim am selben Tag besuchte OB Udo Glatthaar am Abend das „Liberale Forum“ und brachte zudem zwei befreundete Bürgermeister als Gäste mit zu diesem Informationsabend im Landgasthof „Rummler“. Im Vorfeld waren Fragen zu kommunalen Themen eingereicht worden.

Der OB begann mit einer Gesamtübersicht über die Zukunft von Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim hat sehr positive „harte“ und „weiche“ Standortfaktoren, von Kitas über allgemeinbildende und berufliche Schulen bis hin zur Dualen Hochschule, zahlreiche Gesundheits-, Kur- und Heilbadeinrichtungen inklusive eines Zentralversor-gungs-/Lehrkrankenhauses mit einem weit über die Stadtgrenzen hinausragenden Ruf, eine noch gute Zahl an Ärzten und Fachärzten sowie ein vielfältiges Kulturangebot.

Nach Informationen von OB Glatthaar kann die Stadt auf dieser Basis trotz des demografischen Wandels weiter wachsen, sein Ziel sei es, vorhandene Chancen zu nutzen und bis 2025 eine Einwohnerzahl von 25 000 zu erreichen. Dies sei kein Selbstzweck, sondern stärke die Möglichkeiten für gutes Leben und Arbeiten in der Gesamtstadt, weil zum Beispiel Bausubstanz, Infrastruktur, Dienstleistungen und Einkaufsangebote besser erhalten oder sogar ausgebaut werden können. Das bedeutet aber auch Herausfor-derungen: Aufgrund der wieder wachsenden Zahl von Kindern und der in die Jahre gekommenen Bausubstanz muss in den nächsten Jahren in Kindergärten und Grundschu-len investiert werden, anschließend auch in die weiterführenden Schulen.

Die Stadt brauche Wohnraum für alle Interessenslagen, es sollen weiter Bauplätze ausgewiesen werden, um jungen Familien den Bau eines Eigenheimes zu ermöglichen, daneben muss auch der Bau von Miet- und Eigentumswohnungen unterstützt werden. Der OB dankte in diesem Zusammenhang den Privatleuten und den hiesigen Firmen, die investiert und damit ein positives Wachstum unterstützt haben.

Neben den Herausforderungen im Kindergarten- und Schulbau müsse die Stadt mittelfristig ebenso in Straßen und gemeinsam mit dem Kreis in Brücken investieren. Das von der Verwaltung errechnete notwendige Investitionsvolumen für 2019 in Höhe von ca. 13 Millionen Euro erfordert für den Haushalt 2019 voraussichtlich erstmals seit fünf Jahren wieder eine Kreditaufnahme. Deshalb soll dem Gemeinderat für die Haushaltsberatungen eine Kreditermächtigung von bis zu sechs Millionen Euro vorgeschlagen werden, obwohl das Gremium im Jahr 2015 beschlossen hatte, keine neuen Darlehen aufzunehmen. Damals war unter anderem die nun aktuelle schnelle starke Zunahme der Kinderzahlen noch nicht absehbar gewesen.

Als weiteres Thema diskutierten die Anwesenden mit dem Oberbürgermeister über die Folgen des diesjährigen Dürrejahres. Für die Löschwasserversorgung, aber auch für die Landwirtschaft und den Weinanbau habe sich gezeigt, dass auch in den Teilorten in das „Wassermanagement“ investiert werden müsse.

Die Fragen zum Stadtverkehr beantwortete der OB wie folgt: Der Vorschlag, die Einwohnerkurkarte zu erweitern und zur kostenlosen Nutzung der Stadtbusse freizugeben, sei grundsätzlich gut, in den zuständigen Gremien diskutiert aber aus finanziellen Gründen bisher in die Zukunft verschoben worden und soll erneut geprüft werden.

Mittelfristig könnten die Stadtbusse auf Elektrobusse umgestellt werden.

Einen größeren Raum nahm das Thema „Windkraft“ ein. Hier befindet sich die Stadt mitten im so genannten Flächennutzungsplan-Verfahren, dessen Abschluss wichtig ist, um mit einer Konzentrationszone Rechtssicherheit zu erlangen und gleichzeitig alle anderen Flächen auszuschließen.

Von den geprüften Potenzialflächen ist noch eine bei Althausen und Dainbach mit einer Größe von 60 Hektar übriggeblieben. Wenn dieses Gebiet nicht als mögliche Konzentrationszone weiter verfolgt wird, so müsste das ganze Verfahren nach den Leitlinien des Wind-Atlasses neu durchgeführt werden. Damit stünden grundsätzlich viel mehr Potenzialflächen im Stadtgebiet zur Diskussion. Mit dem Abschluss des Verfahrens wäre hingegen die Rechtssicherheit für alle Beteiligten gegeben.

Ein weiteres Thema war die Müllentsorgung und der oft unschöne Anblick und die Geruchsbelästigung der „Gelben Säcke“. Hier hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis erreicht, dass zukünftig – ab 2019 – in der Mitte der Woche alle Müllarten entsorgt werden.

Eine weitere Frage betraf die neue Sporthalle am Deutschorden-Gymnasium und den nach Meinung der FDP weniger gefälligen Anblick für aus Igersheim kommende Besucher. Hier sollte man das Bauende abwarten, so der Hinweis des Oberbürgermeisters. Positiv bei diesem Vorhaben war bislang, dass sowohl der Zeitrahmen als auch das Budget eingehalten wurden.

Zum Schluss, auf die Frage nach Flüchtlingen, berichtete der OB, dass die Stadt die Anschlussunterbringung der Asylbewerber gewährleistet habe.

Inzwischen könnten die einstmals benötigten Containeranlagen auch schon teilweise wieder abgebaut und anderweitig genutzt werden, beispielsweise als provisorischer Anbau am Kindergarten Edelfingen.

Auch der Landkreis habe begonnen, seine Kapazitäten für die vorläufige Unterbringung wieder zu reduzieren. Dafür seien die Aktivitäten erhöht worden, Bleibeberechtigte zu integrieren.

Der OB bat in diesem Zusammenhang die FDP darum, im Deutschen Bundestag mit dafür einzutreten, dass endlich ein Einwanderungsgesetz auf Bundesebene verabschiedet wird, um den möglichen Zustrom von Arbeitskräften zu re-geln und die seit Jahrzehnten belastende unsägliche Vermischung der Fragen von Asylgewährung und Zuwanderung mit all ihren Schieflagen in der Diskussion zu beenden. fdp

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018