OB: „Kinder und Schüler haben Vorrang vor neuen Straßen“

Bad Mergentheim.„Zum ersten Mal bringen wir den Entwurf der Stadtverwaltung für den Haushaltsplan öffentlich im Gemeinderat ein“, verkündete Oberbürgermeister Udo Glatthaar am Donnerstagabend in der Ratssitzung und fügte später an: „Wir sind jetzt gespannt auf die Debatte in der Klausur-Sitzung mit den Fraktionen und die später folgenden, öffentlichen Diskussionen.“

Der Haushalt 2019 soll laut Stadt, so erläuterte es OB Glatthaar, „wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen“. Den Vorrang hätten 2019 bei den Investitionen Kinder und Schüler sowie deren Betreuung, kaputte Straßen müssten dahinter zurückstehen, weil man eben nicht alles stemmen könne.

Seit 2012 sei die Kurstadt um satte 1200 Einwohner gewachsen – das sei höchst erfreulich und bedeute mehr Einnahmen, aber auch mehr Ausgaben. Um sich Handlungsspielräume bei Investitionen zu erhalten, hätte die Verwaltung gerne eine Kreditermächtigung über mindestens fünf Millionen Euro.

Stadtkämmerer Artur Wirtz führte weitere Details aus: Man rechne mit 63,1 Millionen Euro an Aufwendungen und 63,3 Millionen Euro an Erträgen, so dass unterm Strich rund 200 000 Euro Überschuss am Ende stehen könnten. Wirtz betonte, dass der Haushalt – vor allem bedingt durch den starken Bevölkerungszuwachs (plus 5,5 Prozent seit 2012; aktuell 23 500 Einwohner) – in den vergangenen sechs Jahren um 16 (!) Millionen Euro gewachsen sei.

2019 kalkuliere man mit 11,3 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen und 12,6 Millionen Euro Anteil an der Einkommenssteuer sowie 13,7 Millionen an Finanzzuweisungen. Die Personalausgaben summieren sich auf 17,6 Millionen Euro, die Kreisumlage wird mit 10,2 Millionen und die Finanzausgleichsumlage mit 7,3 Millionen Euro angenommen. Grundsätzlich wachse das Steueraufkommen, genauso wie das Personalbudget, der Sach- und Betriebsaufwand. In Baumaßnahmen sollen 2019 rund 7,6 Millionen Euro gesteckt werden, in Investitionsfördermaßnahmen vier Millionen, in die Kredittilgung 1,2 Millionen, in bewegliche Sachen 1,2 Millionen und in den Grunderwerb eine Million Euro. Neue Schulden sind laut Wirtz mit bis zu 9,5 Millionen Euro denkbar, wenn man die Kreditermächtigung des Gemeinderats aus 2018 mit 3,5 Millionen, die bis heute nicht genutzt wurde, mit neuen Kreditermächtigungen über sechs Millionen (den Ratsbeschluss dazu vorausgesetzt) summiert. Wirtz merkte dazu auch an, dass man nicht davon ausgehe, den vollen Kreditrahmen ausschöpfen zu müssen. In den vergangenen vier Jahren schaffte es Bad Mergentheim sogar ganz ohne neue Schulden auszukommen, erinnerte der Kämmerer.

Im Dezember soll der Haushalt 2019 öffentlich beraten und dann verabschiedet werden.

