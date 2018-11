OB liest in der Bücherei

BAD MERGENTHEIM.Der 16. bundesweite Vorlesetag findet am Freitag, 16. November, in ganz Deutschland statt. Um 15 Uhr bekommt der Vorlesetag in Bad Mergentheim wieder prominente Unterstützung: Oberbürgermeister Udo Glatthaar kommt in den Saal der Stadtbücherei und freut sich auf alle Kinder von vier bis sieben Jahren, um ihnen spannende, lustige und abenteuerliche Geschichten vorzulesen.

Zu Deutschlands größtem Vorlesefest ist jeder, Klein und Groß, eingeladen und der Eintritt ist frei. Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei vor Ort oder unter Telefon 07931 / 57-4200 entgegen. Die Veranstaltung dauert etwa 45 Minuten.

Für das Lesen und Vorlesen brauchen Kinder Vorbilder, die ihnen Lesefreude vermitteln, damit sie später mit mehr Begeisterung selbst zu Büchern, Zeitungen oder E-Books greifen. Denn Studien zeigen: Kinder und Jugendliche, denen in ihrer frühen Kindheit vorgelesen wurde, entwickeln einen positiven Bezug zum Lesen. Zudem entwickeln sie oft einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn sowie Verantwortungsgefühl und haben bessere Chancen auf einen erfolgreichen Bildungsweg.

Leseförderung ist eine der Hauptaufgaben der Stadtbücherei und liegt allen Mitarbeiterinnen persönlich sehr am Herzen. stv

