OB verteidigt Kamingespräch

Bad Mergentheim.Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung, war Gastreferent beim dritten Kamingespräch der Stadt Bad Mergentheim im Roten Saal des Deutschordensschlosses. Vor zahlreichen Zuhörern sprach er zum Thema „Zwischen Digitalisierung, Schülerboom und Fachkräftemangel“ (wir berichteten gestern). Dr. Klaus Hofmann (CDU) fragte in der Ratssitzung, was dieser Termin die Stadtkasse gekostet habe und meldete seine Zweifel an, ob diese Veranstaltung so nötig sei. Oberbürgermeister Udo Glatthaar verteidigte das Kamingespräch als erfolgreiches Netzwerktreffen und gute Austauschmöglichkeit mit einem hochkarätigen Referenten, der kein Honorar von der Stadt erhalten habe. Die Stadtverwaltung spendiere hier gerne ein paar Häppchen, etwas zu Trinken und sei mit mehreren Vertretern vor Ort gewesen. Eine genaue Summe an Kosten nannte der OB nicht. Schützenhilfe bekam er jedoch von CDU-Stadträtin Manuela Zahn, die von einer „wahnsinnig guten Veranstaltung“ sprach. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018