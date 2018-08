Offen für Veränderungen

Anzeige

Bad Mergentheim.Acht Frauen sind von Mai 2017 bis Ende Juli 2018 am Seminar für Seelsorgefortbildung der Evangelischen Landeskirche Württemberg in Stuttgart für verschiedene ehrenamtliche Aufgaben in Bad Mergentheim ausgebildet worden.

Pfarrer Jochen Schlenker, Studienleiter für ehrenamtliche Seelsorge am Seminar, brachte es in seiner Würdigung der Ausgebildeten auf den Punkt: „Sie haben viel Zeit und Energie über ein Jahr investiert und sind mutig mit neuen Situationen und Begegnungen umgegangen. Sie haben ernsthaft nach ihren Gefühlen gefragt und haben sich hinterfragen lassen. Sie haben sich offen in einen Veränderungsprozess eingebracht. Lernen für die Seelsorge ist lernen und wachsen an der eigenen Person, an ihrem Glauben und an ihren Zweifeln.“

Der Krankenhausseelsorger Pfarrer Thomas Dreher, der die Ausbildung ebenfalls begleitete, lobte das Caritas-Krankenhaus als Kooperationspartner der Kirchen. Durch die Zusammensetzung war es eine ökumenische Gruppe.