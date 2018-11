Offene Baustellen im Stadtgebiet

Friedenstraße/Nellenburgstraße: Hier wurde die offene Baugrube inzwischen beseitigt. Sascha Bickel (sabix)

Bad Mergentheim.Im Stadtgebiet gibt es immer noch einige offene Baustellen aufgrund des Breitbandausbaus. Stadtrat Alexander Hay (CDU) sprach das Thema kritisch in der Ratssitzung Ende Oktober an, während sich mehrere Bürger genervt an die Redaktion wandten.

Nahe zwei Kindergärten, an der Ecke Friedenstraße/Nellenburgstraße und Zwischen den Bächen, wurden die Gräben mittlerweile zugemacht und die Gehwege endlich wieder freigegeben. Stadtbaudirektor Bernd Straub sagte im Gemeinderat: „Wir sind da ständig dran, aber es ist nicht so einfach.“ OB Udo Glatthaar meinte, der Zustand mit den offenen Baustellen dauere schon viel zu lange. Und Carsten Müller, der städtische Pressesprecher, betonte auf Anfrage, dass man bereits rechtliche Schritte angedroht habe, wenn die Restarbeiten nicht zügig abgeschlossen werden.

