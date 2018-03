Offene Türen für neue Schüler

Anzeige

Bad Mergentheim.Die weiterführenden Schulen von Bad Mergentheim möchten ihre Schulen vorstellen, über die Bildungswege informieren und Fragen beantworten. Eltern sind mit ihrem Kind zum Tag der offenen Tür willkommen.

Termine sind: Freitag, 2. März, 15 bis 17.30 Uhr Kopernikus-Realschule, Kopernikusstraße 4. Samstag, 3. März, 10.30 Uhr bis 13 Uhr Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard, Holzapfelgasse 15. Mittwoch, 7. März, um 17.30 Uhr Deutschorden-Gymnasium, Kopernikusstraße 11. Samstag, 10. März, 10 bis 12 Uhr Eduard-Mörike-Schule, Gemeinschaftsschule, Maurus-Weber-Straße 48. Das Kind kann man am Mittwoch, 21., und am Donnerstag, 22. März, an der weiterführenden Schule mit den entsprechenden Unterlagen anmelden. Man sollte nur auf den vorgesehenen Plätzen parken und sollte nicht die Notzufahrten zu den Schulen blockieren.