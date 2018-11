Offener Nachmittag am morgigen Dienstag

Bad Mergentheim.„Wie die Kartoffel nach Hohenlohe kam“ – darüber berichtet Tillmann Zeller am morgigen Dienstag um 14.30 Uhr beim „Offenen Nachmittag“ im evangelischen Gemeindezentrum, Härterichstraße 18. Jedermann ist dazu willkommen. Der aus Herbsthausen stammende evangelische Pfarrer J. F. Mayer baute wohl als Erster die Kartoffel in Kupferzell an – der Referent kann davon und von weiteren interessanten Geschichten rund um die Kartoffel erzählen. In seinem Vortrag zeigt Tillmann Zeller auch Bilder aus der Heimat der Kartoffel in Peru. Er hat die Kartoffelernte in 4300 Meter Höhe miterlebt und im internationalen Forschungsinstitut in Lima Einblick in 4000 Kartoffelsorten bekommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018