Offenes Forum für Baukultur der Region

BAD MERGENTHEIM.Die „Heilbronner Architekturgespräche“ sind das offene Forum für Baukultur in der Region. Jetzt machen sie wieder in Bad Mergentheim Station: Am Mittwoch, 18. April, spricht Professor Anne-Julchen Bernhardt im Bad Mergentheimer Schloss.

Bernhardt hat an der RWTH Aachen und an der Kunstakademie Düsseldorf studiert. Seit 2008 ist die gebürtige Kölnerin Professorin für Gebäudelehre an der RWTH Aachen.

Gemeinsam mit Jörg Leeser betreibt sie seit 2000 das Büro BeL – Sozietät für Architektur in Köln. Seither ist eine Vielzahl von Studien und Projekten auf allen Maßstabsebenen von der Innenarchitektur bis zum Städtebau entstanden.