Ohne Führerschein, aber mit Promille

Bad Mergentheim.Ein 31-Jähriger war am frühen Dienstagmorgen, gegen 5.17 Uhr, mit einem VW Golf in Bad Mergentheim auf der Igersheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Da an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren, hielt eine Streifenwagenbesatzung den Mann an, um ihn zu kontrollieren. Dabei nahmen die Beamten einen starken Alkoholgeruch aus der Atemluft des Kontrollierten wahr.

Da er einen Atemalkoholtest vehement verweigerte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut entnommen werden sollte. Während der Entnahme leistete der 31-Jährige Widerstand und beleidigte die Anwesenden. Nach der Blutentnahme wurde der widerspenstige Mann mit ins Revier und dort in einer Zelle untergebracht. Auf dem Weg dorthin wurde ein Polizeibeamter durch die Gegenwehr des Alkoholisierten leicht verletzt.

Später wurde der unangenehme Gast von einem Verwandten abgeholt. Er ließ es sich nicht nehmen beim Verlassen des Reviers gegen Wände, Böden und Scheiben zu spucken, außerdem hatte er die Zelle, in der er sich zuvor aufgehalten verschmutzt. Zirka zwei Stunden später, war der Mann wieder mit dem VW Golf ohne Kennzeichen unterwegs. Diesmal befuhr er die Nonnengasse in Richtung Gänsmarkt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an. Also musste der 31-Jährige erneut mit den Polizisten ins Krankenhaus und Blut abgeben. pol

