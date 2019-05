Bad Mergentheim.Die Kurverwaltung und die Becksteiner Winzer präsentieren am Mittwoch, 19. Juni, die erste „Oldie Dance Night“. Die aus der Region stammende Band „Elvis & The Evergreens“ begeistern durch eine absolut mitreißende Show für Fans der Oldie- und Tanzmusik.

Nach dem großen Erfolg im St.-Kilian-Keller der Becksteiner Wein-Welt können sich die Gäste nun auf einen einzigartigen und begeisternden Abend im Herzstück des Bad Mergentheimer Kurparks freuen. In der Wandelhalle werden die Gäste in eine musikalische und genussvolle Zeitreise in die 1960er und 70er Jahre versetzt.

Vor allem Elvis Presley-, Marius Müller Westernhagen- und Oldie-Fans, als auch Weinfreunde kommen voll auf ihre Kosten. Einlass ist ab 18.30 Uhr; Beginn 19.30 Uhr.

