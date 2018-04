Oldtimer am 5. Mai zu sehen

Anzeige

Bad Mergentheim.Die sechste Charity-Rallye des Rotary Clubs Heilbronn-Unterland führt am Samstag, 5. Mai, zwischen Flein, Langenburg und Rothenburg, zwischen Bad Mergentheim und Heilbronn zu zauberhaften Landschaften und allerlei Flüssen und Seen in der Region Heilbronn-Franken. Zwischen dem romantischen Rothenburg und der Kurmetropole Bad Mergentheim wird die Rallye zum „Zauber an der Tauber“. Die 266 Kilometer sind aufgelockert mit acht Wertungsprüfungen. Ziel mit Siegerehrung ist die Waldgaststätte Jägerhaus hoch über Heilbronn. 2018 war die Rallye in kurzer Zeit ausgebucht. Viele Oldtimer-Freunde haben das Event inzwischen fest in ihrem Kalender.

Die Rallye bewegt sich durch Gemeinden und Städte der Region. Ausgangspunkt ist Heilbronn.

Die vom Rotary-Club Heilbronn-Unterland organisierte Ausfahrt dient einem guten Zweck. Der Club fördert ein Dutzend Projekte.