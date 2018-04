Online anmelden bis 9. April

Anzeige

Bad Mergentheim.Noch bis Montag, 9. April, kann man sich online für den diesjährigen Stadtlauf am Samstag, 14. April, unter „www.stadtlauf-mgh.de“ anmelden. Danach gibt es nur noch die Möglichkeit sich am Veranstaltungstag selbst von 12 bis 13.30 Uhr nach zu melden. Hier wird dann jedoch ein Zuschlag pro Meldung erhoben. Der Start zum ersten Wettbewerb ist am Samstag, 14. April, um 14.30 Uhr. Eröffnet wird die Veranstaltung mit dem Kindergartenlauf über 200 Meter. Um 14.35 Uhr gehen dann, gemeinsam mit den Halbmarathonläufern, die Staffelläufer auf die Strecke. Der Schülerlauf um 17.40 Uhr beendet an diesem Tag die große Zahl an Wettbewerben. Die genaue Ausschreibung und weitere Informationen erhält man unter „www.stadtlauf-mgh.de“ im Internet. ak