Opa lief in Dainbach zur Höchstform auf

Anzeige

Um etwas nachzuhelfen, engagierten die beiden die Ärztin Galina (Kathrin Kindermann), die ihn in die Irrenanstalt einweisen sollte. Wenn das nicht klappt, würde ihn die polnische Pflegerin Halina (Birgit Braun) „zu Tode pflegen“. Sowohl Halina als auch Ärztin Galina setzten mit ihren Auftritten, inklusive dem osteuropäischen Slang, gekonnt eigene Akzente. Doch damit nicht genug. Mia (Franziska Deubel), die Schwester Sonjas, hatte Angst beim Grundstücksverkauf übers Ohr gehauen zu werden und nötigte Franz (Dirk Hollenbach), ihrem armen Ehemann, ab, sich zu verkleiden und als Eugens verschollene Schwester auszugeben.

Die einzige Person, die zu Opa Eugen hielt, war Nachbarin Laura (Melanie Scholz-Rosenkranz). Sie organisierte für ihn ein Hörgerät und gemeinsam holten sie zum Gegenschlag aus. Unerwartete Hilfe bekamen sie von Halina, die für jedes Leiden ein polnisches Wundermittel griffbereit hatte.

Um das Chaos perfekt zu machen, waren da noch die etwas trotteligen Söhne von Sonja, Alex (Andreas Konrad) und David (Manuel Behr). Beide waren hinter Nina (Wera Rastell) her, der Tochter des Bürgermeisters. Mit Hilfe des in Liebesdingen erfahrenen Opas entwickelten sie viel Fantasie beim Werben um ihre Gunst – oftmals auch über das normale Maß hinaus.

Der Funke sprang direkt über und jede Aufführung entwickelte sich schnell zum Selbstläufer, denn eine Lachsalve jagte die nächste. Vor und natürlich auch auf der Bühne wurde ausführlich geflachst und gescherzt und man merkte schnell, dass jedem Schauspieler die Rolle wie auf den Leib geschneidert war. Die hervorragende Umsetzung der einzelnen Charaktere stach dabei hervor und wurde auch nach den Aufführungen vom Publikum besonders hervorgehoben.

Am Ende machte Opa Eugen das große Geschäft selbst und verteilte großzügig das Geld an die „liebe“ Verwandtschaft und deren neue Partner, während er selbst seinen Lebensabend am Mittelmeer plante.

Auch Erich Koch, der Autor des Stücks, erwies den Dainbachern die Ehre und verfolgte das bunte Treiben im Publikum. Sichtlich begeistert hielt er danach eine Ansprache und bedankte sich bei den Schauspielern für den großen Einsatz sowie bei den Zuschauern für den großen Zuspruch. „Was hier auf die Bühne gezaubert wurde, ist grandios! Chapeau!“, so Koch.

Weiterhin sehr erfreulich ist die Nachwuchssituation beim Theaterverein. Mit Kathrin Kindermann und Andreas Konrad feierten zwei Jungschauspieler ihr Debut und wussten auf Anhieb zu überzeugen. So zog auch Birgit Braun, die als Vorstand auch Regie führte, ein durchweg positives Fazit: „Sehr schön und überaus gelungen – die vielen Proben haben sich gelohnt. Erst Recht, wenn man auf der Bühne so eine tolle Resonanz bekommt.“ Ähnlich äußerten sich auch die beiden Vorstände Gudrun Müller (zusätzlich als Souffleuse stets auf Ballhöhe) und Gerhard Müller (zweiter Vorstand): „Es waren tolle Abende und der Verein ist in der Tat eine kulturelle Bereicherung für die Region.“

Dass der Verein lebt und in das Dorfleben integriert ist, bewiesen auch die Zuschauerzahlen. Über 500 Personen waren im Dainbacher Dorfgemeinschaftshaus zu Gast – und damit waren alle Vorstellungen ausverkauft.

Einziger Wermutstropfen im badischen Ortsteil: „Volle Kanne“ heißt es erst wieder in zwei Jahren. Doch dann, und da war man sich schnell einig, gibt es die nächsten Dainbacher Festspiele. MaBe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018